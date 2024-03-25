Платья с высокими разрезами, кроп-топы и куртка-глаз: Андре Тан представил коллекцию на Неделе моды в Лос-Анджелесе

Андре Тан на Неделе моды в Лос-Анджелесе (в рамках программы Ukrainian Fashion Forward) представил коллекцию своего sustainable fashion бренда RDNT под названием Open Your Eyes.

Коллекция состоит из ультрафункциональных, минималистических и стильных вещей, которые представляют современную молодежь, ее настроения и жажду самовыражения. Для ее создания использовали эко-материалы: органический хлопок и переработанный полиэстер, привлекающий внимание к эко-сознанию и "этической моде".

Перед показом гостям продемонстрировали специальный мини-фильм, который подготовила команда дизайнера. В нем показали, как красива Украина, а также последствия полномасштабной войны. Так, по словам дизайнера, они напомнили американцам о войне в Украине.

"Я понял, что все делаю правильно, когда ехал в Лос-Анджелесе в такси – и случайно завязался разговор с водителем. Таксист рассказал мне много интересных вещей, например, о том, что в США многие думают, что война в Украине уже закончилась, ведь по телевидению ее совсем прекратили показывать, и это при том, что сейчас война находится в ожесточенной фазе, когда за каждый метр ведутся бои и гибнут наши бойцы. Я несколько раз хотел отменить показ – были определенные сложности, но потом понял, что эта Неделя моды – отличная возможность в очередной раз напомнить миру о том, что война продолжается и Украина нуждается в поддержке мирового сообщества", – поделился Андре Тан.

В показе принимали участие украинские и американские модели, которые он отбирал на специальном кастинге.

"Американские модели – прекрасные и очень профессиональные, я получил колоссальное удовольствие от сотрудничества с ними. Но я в очередной раз убедился, что именно украинские модели – лучшие в мире", – добавил Андре Тан.

Напомним, Андре Тан впервые эту коллекцию показал на Неделе моды в Париже.

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