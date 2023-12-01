Платья-тренчи и комбинезоны с перьями: Андре Тан представил новую коллекцию

Андре Тан представил "Мистическую" коллекцию, лицом которой стала модель Эвелина Мамбетова. Она состоит из 12 моделей, соответствующих 12 знакам зодиака. Съемки кампейна прошли во время одной ночи в Париже.

Фото Никита Найда

Фото Никита Найда

Коллекция передает шарм парижской загадочности, когда прислушиваешься к своей интуиции (или точно раскладываешь таро) и знаешь: произойдет что-то неожиданное и волнующее.

Андре Тан предлагает одевать платья-тренчи с полностью сгофрованной шелком спиной, удобные топы и комбинезоны с декоративным плюмажем, брюки вместе с рубашками и жакетами, а также платья: вязаные и асимметричные.

Фото Никита Найда

Фото Никита Найда

Модели исполнены в черном цвете, у них можно легко поймать парижский вайб или почувствовать себя героиней фильмов французской "новой волны".

Фото Никита Найда

Главным референсом "Мистической" коллекции выступил роман Эрнеста Хемингуэя "Праздник, который всегда с тобой". В нем в совершенстве воспроизведена атмосфера Парижа 1920-х, который восстанавливается после ужасов войны. Уютные кафе, уличный говор, приятные ароматы, музейные выставки и, конечно же, чувство безопасности, способствующее расцвету любви и другим чувствам. Так, через специально продуманную одежду, Андре Тан воспроизводит главную мечту украинцев, которая сегодня общая: победа над врагом и возвращение к радостям повседневной жизни, где всегда есть место чуду.

Фото Никита Найда

По словам дизайнера, эта коллекция имеет для него большое значение и занимает особое место среди его couture-коллекций.

"Ежедневная борьба и труд на победу нуждаются в четкой подоплеке. Надо очень хорошо представлять себе, ради чего мы все это делаем. Поэтому, собственно, я и решил выпустить эту коллекцию. Она о коллективной украинской мечте, о "празднике, который всегда с тобой" – даже здесь, в Украине. Война дала всем переоценку ценностей и понимания, как мало действительно нужно для счастья: семья, любимый человек рядом, мирное небо над головой – что еще нужно?" – сказал Адре Тан.

Фото Никита Найда

Фото Никита Найда

"Я очень хорошо помню свой первый выход как модели на показе Андре Тана. Это был 2008-й год, Ukrainian Fashion Week "осень-зима", мой дебют на Украинской неделе моды. Андре Тан утвердил меня для своего показа и по этому момента началась моя удивительная карьера в большом мире моды. Итак, когда Андре позвонил мне и предложил сняться в этом кампейне в Париже, я ни секунды не колебалась. Прошло 15 лет, но я до сих пор благодарю Андре тем, что он был одним из первых, кто поверил в меня и в мою модельную карьеру", – поделилась Эвелина Мамбетова.

Фото Никита Найда

Фото Никита Найда

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