Платья в стиле бохо и рабочие куртки с акцентными воротниками: украинский бренд представил новую коллекцию

Коллекция воодушевлена эстетикой Moto Boho, которая станет одной из самых главных модных тенденций этой весны.

Украинский бренд STIMMA представил новую коллекцию, которая получила название BUNT. Она вдохновлена стилем Moto Boho, который сочетает бунтарский дух с непринужденностью силуэтов. Коллекция создана для смелых экспериментов, контрастов и собственных модных правил.

В коллекцию вошли воздушные платья в стиле бохо, длинные полупрозрачные юбки, придающие легкости движениям, рабочие куртки с акцентными воротниками для гранджевого настроения и массивные ботинки, придающие образу уверенности.

Свободный крой и выразительные фактуры создают баланс между дерзостью и непринужденностью, а акценты в виде массивных металлических украшений завершают каждый лук, придавая ему характер.

Цветовая гамма строится на приземленных цветах: коричневом, глубоком бордо и темном. Основные материалы – натуральный котон и вискоза, обеспечивающие комфорт и естественную посадку.

Последние подиумы говорят громко: boho перерождается, меняя модный ландшафт. Это больше, чем тренд – это состояние духа, где легкость встречается с дерзостью.

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