Андре Тан представил новую коллекцию "КОД" в духе украинского художественного авангарда. На ее создание дизайнера вдохновила фигура и творчество Казимира Малевича.

Прямые линии и четкие ритмы форм в капсуле символизируют порядок и сопротивление, черный и белый - метафору борьбы и свободы, а цвет - эмоцию, которую невозможно скрыть. Лаконичные, смелые и глубокие образы - платья, юбки, футболки с графическими принтами, панамы и tote bag - созданы для тех, кто стремится к самовыражению даже в реальности, где вокруг - нестабильность и вызовы, но есть потребность оставаться собой.

С помощью этой коллекции Андре Тан напоминает: Малевич - наш, рожденный на украинской земле, и его художественный язык принадлежит нам. "КОД" возвращает этот культурный пласт в современное пространство, делая его близким и понятным каждому украинцу.

Лицом капсулы стала украинская актриса и заслуженная артистка Украины Марина Кошкина. По словам дизайнера, ее сценическая сила и тонкое эмоциональное ощущение идеально резонируют с концепцией.

Кроме того, Марина сыграла одну из ключевых ролей в фильме "Малевич", который впервые презентовали в Риме на Международной конференции по восстановлению Украины URC2025, что придает ее образу в проекте особый символизм.

"Я продолжаю исследовать украинское искусство через одежду. В мае вместе с фондом "Спадщина" мы переосмыслили творчество Марии Примаченко, создав капсульную коллекцию на основе ее работ.

Для следующей арт-лекции я выбрал Малевича не случайно. Для меня важно чувствовать связь поколений - от художников, творивших на этой земле сто лет назад, до современных украинцев, переживающих самые сложные времена, но сохраняющих достоинство и силу. Одежда - это не просто вещи, а сигналы, которые мы посылаем. "КОД", как мне кажется, транслирует сигналы свободы, яркой культурной идентичности и нашей правды, которую невозможно стереть", - рассказал Андре Тан.