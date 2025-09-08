Платья-жакеты, корсеты и удлиненные кейпы: бренд SANTA презентовал коллекцию, вдохновленную эстетикой старого Голливуда

Реклама

Украинский бренд SANTA презентовал свою новую коллекцию SS26. Показ состоялся в рамках Ukrainian Fashion Week, в ресторане "Прага". В этом сезоне фирменный блеск прошлых коллекций трансформируется в утонченное, кинематографическое сияние.

Коллекция транслирует сдержанный соблазн. Корсеты, вдохновленные бурлеском, переосмыслены в современной степени - лаконичные чашки, чистая шнуровка, минимум деталей. Платья-жакеты из розового сатина, удлиненные кейпы, объемные рукава и драматичные силуэты отсылают к эстетике старого Голливуда, где игра света и тени создавала магию на экране. Асимметрия и развернутые формы добавляют динамики, а каждое движение моделей оставляет длительное тление в воздухе.

"Эта коллекция - новый этап бренда. Раньше мы больше играли с блеском, а сейчас я хотела показать другой уровень - утонченное сияние, которое подчеркивает женщину, а не затмевает ее. На создание коллекции меня вдохновила эстетика старого Голливуда, когда на экране сияли Вивьен Ли и Грета Гарбо. В их образах всегда было что-то особенное: сочетание света и тени, то самое длительное тление, которое остается в кадре после движения актрис", - поделилась основательница и креатор бренда Яна Станиславская.

Реклама

Настоящий язык коллекции - ткани. Шелк течет по телу, словно жидкий свет, который ловит дыхание и жесты. Сатин отражает блеск прожекторов и создает спокойный отблеск. Крепдешин звучит нежно, его прозрачность напоминает свет, рассеянный дымкой. Кожа, мягкая и одновременно решительная, добавляет образам современной силы. Белый деним приносит чистоту и четкость, как луч утреннего солнца. Вместе эти фактуры создают гармоничный баланс между хрупкостью и прочностью, прозрачностью и структурой.

Бренд продолжает исследовать свет во всех его гранях, трансформироваться и открывать новые горизонты в моде.

По подиуму среди моделей дефилировали музы бренда: Юлия Ермолаева, Алина Лепская, Юлия Гурская, Алена Прист, Юлианна Юсеф, Яна Онопенко, Мила Магдий, Беатриса Петевка и Олеся Диденко.