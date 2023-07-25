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Плетеная сумка - идеальный летний аксессуар под любой образ

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
1555
Время на прочтение
1 мин
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Плетеная сумка - идеальный летний аксессуар под любой образ

Фото: Getty Images

Это аксессуар, который хорошо будет сочетаться и с джинсами, и с легким платьем.

Простой летний аксессуар, который дополнит абсолютно любой образ, конечно же, плетеная сумка. Она может быть сделана из соломы, рафии или даже жгута.

Многие бренды от дорогих до бюджетных предлагают подобные сумки в совершенно разных дизайнах и размерах, даже можно найти рюкзаки в подобном стиле. Плетеная сумка будет хорошо сочетаться с легкими платьями, босоножками, пляжными образами с купальниками и даже биркенштоками, поэтому идеально подойдет для прогулок, похода в кафе или свидания.

Плетеные сумки бывают с короткими ручками, вышивкой, рисунками и с бамбуковыми ручками. В некоторых используются сложные плетения, но формы у этих аксессуаров в основном простые и практичные. Ниже мы собрали несколько актуальных плетеных сумок, которые уже зарекомендовали себя среди стритстайлеров.

С ярким оформлением

© Getty Images
Фото: Getty Images

Круглая

© Getty Images
Фото: Getty Images

Классическая

© Getty Images
Фото: Getty Images

Простая в виде корзинки

© Getty Images
Фото: Getty Images

В стиле сумки-хобо

© Getty Images
Фото: Getty Images

Для пляжа

© Getty Images
Фото: Getty Images

Повседневная

© Getty Images
Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
1555
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