Плетеная сумка - идеальный летний аксессуар под любой образ

Это аксессуар, который хорошо будет сочетаться и с джинсами, и с легким платьем.

Простой летний аксессуар, который дополнит абсолютно любой образ, конечно же, плетеная сумка. Она может быть сделана из соломы, рафии или даже жгута.

Многие бренды от дорогих до бюджетных предлагают подобные сумки в совершенно разных дизайнах и размерах, даже можно найти рюкзаки в подобном стиле. Плетеная сумка будет хорошо сочетаться с легкими платьями, босоножками, пляжными образами с купальниками и даже биркенштоками, поэтому идеально подойдет для прогулок, похода в кафе или свидания.

Плетеные сумки бывают с короткими ручками, вышивкой, рисунками и с бамбуковыми ручками. В некоторых используются сложные плетения, но формы у этих аксессуаров в основном простые и практичные. Ниже мы собрали несколько актуальных плетеных сумок, которые уже зарекомендовали себя среди стритстайлеров.

С ярким оформлением

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Круглая

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Классическая

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Простая в виде корзинки

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В стиле сумки-хобо

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Для пляжа

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Повседневная

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