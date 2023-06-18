Плетеные, карго и седло: Андре Тан назвал трендовые сумки лета 2023

Лето – время, когда сумки превращаются в настоящих героев стильных образов. Они выходят из тени пальто и пуховиков и становятся центром внимания. Одна правильно подобранная сумка может радикально изменить настроение лука. Давайте посмотрим, на какие модели следует обратить внимание летом 2023 года.

1. Плетеный таут

Плетеные сумки всегда вызывают ассоциации с морским настроением, отпуском и безмятежностью, даже если вы проводите тёплые месяцы в мегаполисе. Идеальный вариант этим летом – твердый плетеный таут, в который вместится все, и даже чуть больше.

Трендовые сумки лета 2023 / Фото: Instagram Андре Тана

2. Поясная сумка

Идеальный вариант для тех, кто любит бродить по городу с кофе в одной руке и телефоном в другой. Стильно, очень удобно и трендово. И поясные сумки уже давно не только о спорте. Есть много элегантных вариантов, которые прекрасно сочетаются с летними платьями и юбками.

Трендовые сумки лета 2023 / Фото: Instagram Андре Тана

3. Сумка-седло

Этот классический стиль с ковбойской эстетикой никогда не выходит из моды. Сегодня актуальными будут как большие, так и маленькие сумки-седла. В то же время, цвета могут быть любые, от классического коричневого до ярких — зеленых и розовых. Не бойтесь экспериментировать!

Трендовые сумки лета 2023 / Фото: Instagram Андре Тана

4. Цветочные мотивы на сумках

Цветочный принт – воплощение лета, красоты и женственности. Сумка с цветочным принтом придаст свежести, яркости и настроения вашему гардеробу! Главное – разумно сочетать их; не перебирайте с комбинациями разных принтов в одном образе.

Трендовые сумки лета 2023 / Фото: Instagram Андре Тана

5. Сумка карго

Стиль карго продолжает завоевывать места в наших гардеробах. Сумки с "пухлыми" откидными карманами не стали исключением и мгновенно стали трендом лета 2023. Чтобы этот аксессуар не нагружал ваш образ в теплое время года, выбирайте миниатюрные варианты из нейлона или просторные тауты из натурального хлопка. Этот аксессуар точно о моде и комфорте!

Трендовые сумки лета 2023 / Фото: Instagram Андре Тана

Лето – время для экспериментов! Пусть сумка станет не только практичным аксессуаром вашего гардероба, но и выражением вашей личности и стиля.

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