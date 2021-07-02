Халтер, монокини и пландж: виды купальников и их названия

В этом модном словаре предлагаем рассмотреть подробнее все виды купальников.
Выбор купальника - не простая задача, ведь существует их огромное количество, и иногда запутаться в названиях и видах довольно сложно. Они бывают сдельными, раздельными, с рукавами и разными бретельками, поэтому предлагаем небольшой путеводитель, который поможет разобраться в их ассортименте.
Бикини - классический раздельный купальник на бретельках, которые фиксируются на шее или на плече. Такая модель является самой популярной среди всех.
Монокини - это одна из самых сексуальных моделей купальников. Состоит из плавок и лифа, которые соединены на животе тонкой полоской ткани.
Майо - сдельный купальник с вырезом геометрической формы: овальной, круглой, квадратной или V-образной.
Пландж - эффектный закрытый купальник с очень глубоким декольте.
Буркини - купальный костюм для мусульманок. Он полностью закрывает тело женщины, но при этом легкий и удобный.
Бандо, или страплесс, - купальник без бретелек. Может быть как раздельный, так и сдельный. Лиф такого купальника может завязываться или застегиваться на спине.
Танкини - раздельный купальник с топом. Может быть с декольте или без него.
Крис-кросс - купальник с переплетенными лямками на лифе или плавках. Может быть сдельным или раздельным.
Халтер - купальник с широкими бретельками, которые завязываются на шее.
Спортивный - закрытый купальник с рукавами. Иногда спина в таком купальнике открыта.
Хай-нек - верх купальника напоминает кроп-топ. Часто украшен сеткой или вырезами.
Читайте также: Анорак, ромпер и кюлоты: 15 необычных названий вещей, которые должна знать каждая модница