Халтер, монокини и пландж: виды купальников и их названия

Халтер, монокини и пландж: виды купальников и их названия

В этом модном словаре предлагаем рассмотреть подробнее все виды купальников.

Выбор купальника - не простая задача, ведь существует их огромное количество, и иногда запутаться в названиях и видах довольно сложно. Они бывают сдельными, раздельными, с рукавами и разными бретельками, поэтому предлагаем небольшой путеводитель, который поможет разобраться в их ассортименте.

Бикини - классический раздельный купальник на бретельках, которые фиксируются на шее или на плече. Такая модель является самой популярной среди всех.

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Монокини - это одна из самых сексуальных моделей купальников. Состоит из плавок и лифа, которые соединены на животе тонкой полоской ткани.

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Майо - сдельный купальник с вырезом геометрической формы: овальной, круглой, квадратной или V-образной.

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Пландж - эффектный закрытый купальник с очень глубоким декольте.

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Буркини - купальный костюм для мусульманок. Он полностью закрывает тело женщины, но при этом легкий и удобный.

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Бандо, или страплесс, - купальник без бретелек. Может быть как раздельный, так и сдельный. Лиф такого купальника может завязываться или застегиваться на спине.

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Танкини - раздельный купальник с топом. Может быть с декольте или без него.

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Крис-кросс - купальник с переплетенными лямками на лифе или плавках. Может быть сдельным или раздельным.

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Халтер - купальник с широкими бретельками, которые завязываются на шее.

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Спортивный - закрытый купальник с рукавами. Иногда спина в таком купальнике открыта.

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Хай-нек - верх купальника напоминает кроп-топ. Часто украшен сеткой или вырезами.

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