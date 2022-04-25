По мотивам картин Марии Примаченко: украинский бренд выпустил яркую патриотическую коллекцию

Новая коллекция бренда получилась яркой, аутентичной и очень стильной. 50% от продаж бренд обещает передать ВСУ.

Украинский бренд Oliz выпустил уникальную коллекцию вещей "Свободные", в которую вошли два платка и 5 футболок. Мотивами мини-коллекции стали картины украинской художницы Марии Примаченко, сюжеты и названия которых сегодня для нас являются своеобразным пророчеством: "Атомная война будь проклята", "Дарю дорогой армии украинскую паляницу", "Синие васильки дарю Украине", "Весна Мира". Также в коллекции была представлена футболка с цветущим гербом.

А вот в рекламной кампании Oliz снялась диджей и радиоведущая Дарья Коломиец.

Яркие шелковые платки были выполнены в сине-желтых цветах и с цветами в петриковском стиле.

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