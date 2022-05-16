Почему Kalush носит розовую панаму: история самого популярного аксессуара этой весной

После триумфальной победы группы на главном песенном шоу Европы о забавной розовой панамке мечтает каждый украинец. Рассказываем, откуда появился этот аксессуар и как стал визитной карточкой группы.

14 мая группа Kalush Orchestra с песней Stefania покорила публику "Евровидение-2022" и одержала триумфальную победу в Турине. На сцене артисты выступали в роскошных аутентичных украинских нарядах, совмещенных с современными вещами, однако все равно в образе привлекала внимание яркая розовая панама Олега Псюка.

Фото: Associated Press

Этот аксессуар рэпер носит уже давно, и он является важной частью образа. Именно поэтому его решили оставить для "Евровидения", однако в несколько ином виде — вязаным и без логотипов. Раньше артист носил исключительно панаму от итальянского спортивного бренда Ellesse.

Kalush Orchestra / Фото: Getty Images

По словам самого Олега, он не планировал делать этот аксессуар своей визитной карточкой и произошло это случайно. Розовую панаму он купил на секонд-хенде для съемок в клипе "Не маринуй", и она ему так понравилась, что артист решил носить ее постоянно.

"Я всегда хожу в панаме. У меня есть две такие панамы: одну случайно купил на секонде для съемок клипа. После того стал носить постоянно, она стала неотъемлемым атрибутом моего образа. Вторая панама новая. В Украине купить ее не мог, но как-то в Instagram Stories увидел девушку в "моей" панаме и написал ей. Неделю уговаривал девушку, чтобы купить у нее панаму. Она продала мне ее за 600 гривен. Я в знак благодарности подарил ей куртку от молодежного бренда Staff", — рассказал Олег в интервью изданию The Village Ukraine два года назад.

Сейчас розовая панама – самый популярный в Украине аксессуар. В родном городе Олега Псюка – Калуше – все подобные аксессуары раскупили.

В Калуше раскупили все розовые панамы и рассказали о фронтмене группы "Kalush" Orchestra"

А вот еще до "Евровидение" Kalush Orchestra выпустили лимитированную коллекцию панам. В мерч вошли два вида с вышитыми названиями Kalush и Kalush Orchestra. Стоимость одного изделия – 500 грн.

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