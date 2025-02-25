Почему кимоно так популярно и как его носить: рассказывает дизайнер Виктория Гресь

Кимоно давно выросло из статуса японской национальной одежды и стало источником вдохновения и идей для ведущих дизайнеров всего мира. Alexander McQueen, Saint Laurent, Balenciaga, Louis Vuitton, Gucci и другие легендарные бренды исследуют творческую палитру кимоно, экспериментируют и интерпретируют эту благодатную тему, создавая шелковые, льняные, кожаные и даже меховые варианты.

В украинской моде кимоно тоже заняло достойное место, безусловно, благодаря известной украинской дизайнере Виктории Гресь, которая в своих коллекциях показала удивительные возможности этого кроя, переосмыслив кимоно в ракурсе современной статусной, уличной и домашней стилистики. Виктория не только создает модели, трансформируя и внедряя элементы кимоно, но охотно носит его сама. Именно к Виктории мы обратились с вопросом относительно кимоно.

В чем секрет многолетней популярности кроя кимоно?

– Я обожаю кимоно и ношу их круглый год! – говорит Виктория. – В холодное время года спасает наличие машины и теплых свитеров. Вот и сейчас сижу я дома, с айпадом, на диване, с собаками, босиком – и в кимоно! Не удивляйтесь! Дело в том, что кимоно первоначально было повседневной и домашней одеждой в Японии, но из-за удобства и комфорта постепенно со временем превратилось в символ статуса, богатства и даже высокого искусства.

Но сегодня кимоно снова вернулось к повседневной моде, перекочевало с подиумов, которые возродили к ним интерес, на улицы городов. Свободный силуэт делает его очень привлекательным для людей, предпочитающих комфорт и чувство полета.

Другой, более удобной одежды (как домашней, так и по любому случаю) я не знаю. Я ношу кимоно дома и выхожу в кимоно в свет. Вот недавно для презентации моей новой капсульной коллекции "15 маленьких пьес для фортепиано с оркестром" я тоже выбрала кимоно. Тем более что представление коллекции происходило в формате POP UP, а это предполагает камерность и свободу. Так что о выборе образа не было сомнений.

Как кимоно вошло в мою жизнь? Конкретно даже не помню, как-то само по себе оно стало самым востребованным предметом в гардеробе. Я всегда любила расслабленные свободные силуэты.

Еще в начале 90-х в виде домашней одежды шила себе свободные крестьянские платья, с квадратными, заниженными проемами без выточек. Всегда любила декоративно-насыщенные изделия с большим объемом ткани. Меня это никогда не пугало, наоборот, женщина одета в многослойную одежду всегда интересная, загадочная и дизайнеру есть, где поработать над цветом и формой. В общем, в моем личном гардеробе свободных форм и орнаментов было всегда много.

Виктория Гресь

Сначала мне было интересно рассматривать этнические костюмы без особых привязок, только с точки зрения кроя, цвета, орнамента, украшения.

Затем последовал процесс изучения и поиска, он был более сложным, но более интересным, чем то, как это бывает сейчас. Ведь сегодня только спроси у Google, и все как на ладони. А тогда у меня даже музеев костюма в доступном пространстве не было, а единственный источник библиотеки.

Как-то для собственного удовольствия я копировала гравюру Утамаро и поняла, что сказочные японские женщины тоже в национальной одежде. Но больше всего мне впало в душу кимоно с его распашной конструкцией и орнаментальным началом. Много времени прошло, в Японии я так и не была, да и мои кимоно, вероятно, другие, но самое главное – они востребованы всегда: одевая этот предмет гардероба, ты невольно чувствуешь себя богиней!

Думаю, что я ответила на вопрос, почему кимоно так популярно. Это удобно, красиво и универсально, потому что кимоно адаптируется к любому стилю – оно отлично встраивается и в классику, и в авангард.

Современная женщина часто амбициозна, динамична, нередко перегружена планами и задачами, что требует от нее свободы движений, быстроты, максимального удобства. Но эстетику тоже никто не отменял. И все это отлично сочетаетесь в кимоно.

Как носить кимоно

Еще раз подчеркну его уникальную способность адаптироваться к любому стилю. Конечно, кимоно может быть самодостаточным предметом гардероба, частью костюма-двойки или тройки, например. Но современное кимоно легко сочетается с большинством базовых вещей: джинсами, топами, широкими брюками, вечерними платьями. Оно придает образу завершенности, легкости, аристократичности и уверенности в себе.

Японский крой – это давно уже не просто традиция или мода. Это целое направление для вдохновения и поиска.

Вот о чем хочется сказать. Несмотря на видимую простоту, японский крой нуждается в филигранности и точности. Вот почему кимоно стоит достаточно дорого. Мы, например, не очень щедры по поводу снижения цен на кимоно, потому что это кропотливая и очень творческая работа. В создании кимоно я использую разные ткани, но очень качественные ткани: хлопок, вискозу и большей частью шелк. Каждый фрагмент подбирается тщательно согласно фактуре, цвету, узору, создавая вместе целую симфонию, в одном элементе одежды. И что важно, женщины любого телосложения и комплекции чувствуют себя в кимоно богинями! Попробуйте!

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