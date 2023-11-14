Почему не нужно покупать свадебные платья с карманами: объяснение модного эксперта

Такой элемент праздничного наряда может сыграть с вами злую шутку и испортить фотографии.

На рынке свадебной моды огромное количество нарядов различных фасонов и оттенков, и совершенно любая невеста сможет найти платье своей мечты. Но уже продолжительное время популярностью пользуются платья со скрытыми карманами, особенно часто их добавляют в наряды с большими юбками А-силуэта из тяжелой и плотной ткани.

Свадебное платье с карманами / Фото: Getty Images

Многие невесты выбирают подобные платья, чтобы обходится на празднике без сумки и спрятать в своей большой юбке блеск для губ, телефон или салфетку. Но, как рассказал изданию Insider Джастин Александр Уоршоу, генеральный директор и креативный директор бренда Justin Alexander Group, возможно, вы не захотите приобретать свадебное платье с карманами, даже если они вам слишком нравятся. По словам Уоршоу, подобные наряды могут стать причиной плохих свадебных фотографий, поскольку невеста будет постоянно засовывать в них руки.

Тем не менее, Уоршоу отметил, что, по его мнению, карманы на свадебных платьях могут быть и полезными, и забавными для некоторых людей.

"Это забавный маленький элемент, в котором невесты могут хранить пару своих личных вещей, и такой элемент позволит сделать несколько стильных фотографий", - сказал он.

Свадебное платье с карманами / Фото: Getty Images

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