Почему в 18 веке обувь была одинаковой на правую и левую ногу: модный факт, который удивляет

Почему в 18 веке обувь была одинаковой на правую и левую нугу

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В георгианскую эпоху, которая началась в начале 18 века и законичилась в начале 19-го, во многих европейских странах, в частности в Великобритании, обувь изготавливалась без различия для левой и правой ноги.

Обувь, Великобритания, между 1740-1779 годами / © Getty Images

Обе пары были идентичны и могли носиться попеременно на любой ноге в любое время. Это связано с тем, что создание обуви для левой или правой ноги было более сложным и, следовательно, более дорогим.

Пара женских туфель из шелкового дамаста с пряжками, между 1740 и 1750 годами

Среднестатистический человек, который не мог позволить себе обувь на заказ, просто шел и покупал готовую обувь, которая была одинакова, и носил ее, пока она не изнашивалась.

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Конечно, состоятельные люди могли делать обувь на заказ, и иногда она изготавливалась по меркам каждой отдельной ноги, но для подавляющего большинства это не было необходимостью, и даже мужчины носили одинаковую обувь на каждой ноге.

Женская туфля из жёлтого шёлка с каблуком «Луи», Англия, примерно 1760–1765 годы

Переход к четкому разделению обуви на левую и правую не был устоявшимся до 19 века. Но со временем, когда технологии изготовления обуви усовершенствовались, вырос спрос на более удобную обувь.