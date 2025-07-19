- Дата публикации
-
- Категория
- Школа стиля
- Количество просмотров
- 322
- Время на прочтение
- 1 мин
Почему в 18 веке обувь была одинаковой на правую и левую ногу: модный факт, который удивляет
Можете ли вы представить себе обувь, которая была абсолютно одинаковой для обеих ног? Удобство такой пары тоже сомнительное. Как выглядела обувь прошлого вы можете увидеть в этом материале.
В георгианскую эпоху, которая началась в начале 18 века и законичилась в начале 19-го, во многих европейских странах, в частности в Великобритании, обувь изготавливалась без различия для левой и правой ноги.
Обе пары были идентичны и могли носиться попеременно на любой ноге в любое время. Это связано с тем, что создание обуви для левой или правой ноги было более сложным и, следовательно, более дорогим.
Среднестатистический человек, который не мог позволить себе обувь на заказ, просто шел и покупал готовую обувь, которая была одинакова, и носил ее, пока она не изнашивалась.
Конечно, состоятельные люди могли делать обувь на заказ, и иногда она изготавливалась по меркам каждой отдельной ноги, но для подавляющего большинства это не было необходимостью, и даже мужчины носили одинаковую обувь на каждой ноге.
Переход к четкому разделению обуви на левую и правую не был устоявшимся до 19 века. Но со временем, когда технологии изготовления обуви усовершенствовались, вырос спрос на более удобную обувь.