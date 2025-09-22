Женское нижнее белье / © Credits

Реклама

Вероятно, многих удивит тот факт, что женское нижнее белье, а точнее трусы, существовали не всегда. По меньшей мере до 19 века женщины на самом деле не носили нижнее белье в нашем современном понимании. И речь здесь идет о женщинах всех сословий — и богатых, и бедных, рассказывает историк Эми Боингтон.

Однако не нужно думать, что нижнего белья не существовало вообще, ведь в те времена оно было просто другим. Например, под платье женщины надевали нательные рубашки из хлопка или льна и чулки, которые подвязывали лентами. Также обязательной частью туалета был корсет, который должен был поддерживать грудь.

Но в эпоху, когда даже обнаженная лодыжка считалась скандалом, нам, современным людям, кажется еще более странным, что под всеми теми юбками женщины были без чего-то, что прикрывало бы ягодицы. Однако, тому было объяснение — отсутствие нижнего белья упрощало поход в туалет, ведь не надо было снимать одежду из-под большого количества юбок.

Реклама

Но также отсутствие трусов порождало и сексуализацию женского тела, ведь если женщина падала или ветер поднимал ей платье — она мгновенно демонстрировала миру, больше, чем того желала. Также отсюда появилось представление, что женщина была «доступной», ведь достаточно лишь поднять юбку. И появилась сексуализация чулок, ведь моменты, когда женщина надевает их или подвязывает лентами, считались очень эротичными и интимными.

Женщина надевает чулки и перевязывает их лентами / © Getty Images

Однако уже в XIX веке появились так называемые нижние «открытые» панталоны. Женщины просовывали в них ноги, но такие штанишки были с разрезом в зоне паха. И все же это добавляло определенной «пристойности» образу и позволяло избегать неловких ситуаций. Интересно, что сначала их рекламировали для работниц и связывали с низшими слоями населения и даже проститутками. Поэтому женщины из высших кругов категорически отказывались их носить — считалось, что это вульгарно и «не подходит настоящей леди».

Со временем ситуация изменилась, и подобная одежда постепенно стала привычным элементом женского гардероба. Длина штанин зависела от моды и того, что считалось «приличным». Иногда они выглядывали из-под платьев, иногда — нет. Также существовали панталоны, которые часто носили дети, особенно девочки: они были украшены и специально выглядывали из-под юбок.

Женские панталоны, 1876 год / © Getty Images

Со временем эти формы совершенствовались и в конце концов превратились в те трусы и панталоны, которые мы знаем сегодня.