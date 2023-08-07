Почтила память бабушки: невеста перешила платье, которое хранилось в ее семье с 1949 года

Невеста по имени Натали Нойманн захотела почтить память своей бабушки, которая умерла, когда девушке было всего 14 лет. С разрешения своей семьи Натали решила переделать платье бабушки, в котором та вышла замуж в 1949 году, и надеть на свой свадебный прием.

Бабушка Натали Нойманн в день свадьбы / Instagram/natalieeneumann

Это было длинное шелковое платье цвета айвори. У наряда были длинные рукава, шлейф, оборки на юбке и на декольте. Сейчас платье очень старомодно и некоторые шелковые пуговицы на спине были оторваны у утеряны.

Чтобы наряд смотрелся более лаконично и хорошо сидел на фигуре, Натали обратилась за помощью к дизайнеру Мэрайе Сливински. Платье отрезали сделав его длины миди, также отрезали рукава и сделали широкие бретельки.

Невеста Натали Нойманн / Instagram/natalieeneumann

На Натали оно было мало и не застегивалось, поэтому спина у наряда стала открытой, а сзади ее украсил большой бант. Весь декор спереди Мэрайя убрала.

Невеста Натали Нойманн / Instagram/natalieeneumann

На своей странице в Instagram Натали написала, что из обрезков платья сделали памятные сувениры.

"Из обрезков мы сделали платочки для каждой дочки и внучки, чтобы у каждой из нас был кусочек ее с собой. Ни один кусок ткани не пропал. В общем, это был волшебный день, полный любви, и я чувствовала, что бабушка всегда рядом со мной", - написала она.

Невеста Натали Нойманн / Instagram/natalieeneumann

Замуж Натали вышла в Католической церкви Всех Святых 28 апреля 2023 года, но в совершенно другом платье. Это был длинный наряд с кружевом и пышными рукавами, которое она дополнила длинной фатой.

Невеста Натали Нойманн / Instagram/natalieeneumann

Результатом того, как переделывалась платье дизайнер Мэрайя Сливински поделилась в TikTok и ее ролики стали вирусными, собрав более миллиона просмотров.

Как вам результат? Понравился новый вид платья? Оставьте свою реакцию ниже.

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