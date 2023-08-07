Почтила память бабушки: невеста перешила платье, которое хранилось в ее семье с 1949 года

Она внесла кардинальные изменения и платье стало выглядеть совершенно иначе.
Невеста по имени Натали Нойманн захотела почтить память своей бабушки, которая умерла, когда девушке было всего 14 лет. С разрешения своей семьи Натали решила переделать платье бабушки, в котором та вышла замуж в 1949 году, и надеть на свой свадебный прием.
Это было длинное шелковое платье цвета айвори. У наряда были длинные рукава, шлейф, оборки на юбке и на декольте. Сейчас платье очень старомодно и некоторые шелковые пуговицы на спине были оторваны у утеряны.
Чтобы наряд смотрелся более лаконично и хорошо сидел на фигуре, Натали обратилась за помощью к дизайнеру Мэрайе Сливински. Платье отрезали сделав его длины миди, также отрезали рукава и сделали широкие бретельки.
На Натали оно было мало и не застегивалось, поэтому спина у наряда стала открытой, а сзади ее украсил большой бант. Весь декор спереди Мэрайя убрала.
На своей странице в Instagram Натали написала, что из обрезков платья сделали памятные сувениры.
"Из обрезков мы сделали платочки для каждой дочки и внучки, чтобы у каждой из нас был кусочек ее с собой. Ни один кусок ткани не пропал. В общем, это был волшебный день, полный любви, и я чувствовала, что бабушка всегда рядом со мной", - написала она.
Замуж Натали вышла в Католической церкви Всех Святых 28 апреля 2023 года, но в совершенно другом платье. Это был длинный наряд с кружевом и пышными рукавами, которое она дополнила длинной фатой.
Результатом того, как переделывалась платье дизайнер Мэрайя Сливински поделилась в TikTok и ее ролики стали вирусными, собрав более миллиона просмотров.
@mariahsliwinski PT.2 for reveal! #repurposedweddingdress #weddingdress #weddingdressmakeover #grandmasweddingdress #fyp #upcycled ♬ dźwięk oryginalny - ZatańczmyPL - Pierwszy Taniec
@mariahsliwinski PT. 2. The Reveal!! #repurposedweddingdress #weddingdress #weddingdressmakeover #grandmasweddingdress #fyp #upcycled #customdress #fyp ♬ original sound - ☹︎ᗰᑌᔕIᑕ /ꪶꪮ᭙ꫀᦔ☻︎
Как вам результат? Понравился новый вид платья? Оставьте свою реакцию ниже.
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