Поддерживает всем сердцем: дизайнер Наталья Феднер завершила свой показ желто-синими нарядами

Американский дизайнер Наталья Феднер, которая прославилась своими уникальными "голыми" нарядами для Бейонсе, Тины Кароль, Шакиры, Дженнифер Лопес, Шер, Доджы Кэт, Джанет Джексон, Шарлиз Терон, Ленни Кравица, Карди Би, а также сестер Кардашьян, приняла участие в благотворительном показе мод, где собирали деньги для помощи Украине.

Показ состоялся во время Недели моды в Колумбусе, которая проходила в ноябре 2022 года, но поделиться этой историей дизайнер решила только 22 января 2023 в День соборности Украины. В посте в Instagram она рассказала, что согласилась на участие в мероприятии без колебаний, а также вспомнила о своем детстве в Украине.

"Как некоторые из вас знают, я родилась в Украине. Одним из моих любимых воспоминаний детства было то, что я видела все подсолнухи на обочинах дорог и ела жареные семечки, которые пек мой дедушка. Подсолнух – национальный цветок Украины. После того как Россия вторглась в Украину, я хотела помочь, чем могла", - написала дизайнер.

"Когда "Совет моды Колумбуса" и "Украинская культурная ассоциация штата Огайо" попросили меня устроить показ мод, чтобы помочь собрать деньги для Украины, я без колебаний согласилась. У меня было только одно требование, чтобы мой финал включал подсолнухи", - добавила она.

Девушка вместе с мамой покрасила боди нарядов, в которых модели должны были выйти в финале шоу. Для этого они использовали старые кастрюли, которые, вероятно, привезли с собой в США из Украины, когда эмигрировали.

"Моя мама помогла мне покрасить боди в желтый и синий цвета в старых украинских металлических кастрюлях, чтобы они идеально подходили к флагу Украины. Я рассказала своим моделям с подиума о важности подсолнуха — это был не просто красивый цветок, это был символ надежды и стойкости украинского народа", - подытожила Наталья.

Напомним, Наталья с начала полномасштабной войны всем сердцем поддерживает родину. Девушка часто публикует информацию в своих соцсетях об Украине, просит донатить, а также во время одного из своих показов вышла на подиум с сине-желтым флагом. Она переехала в США еще в детстве вместе с родителями, они жили в Огайо.

Показ бренда Natalia Fedner / Фото: Getty Images

Уже в зрелом возрасте Наталья переехала в Нью-Йорк, а затем в Париж, чтобы поступить в знаменитую школу дизайна Parsons School of Design и изучить техники высокой моды. Во время учебы и после ее окончания она работала в Calvin Klein Collection, Donna Karan Collection и Marc Jacobs.

Сейчас дизайнер создает свои потрясающие и совершенно уникальные вещи из тонких металлических цепочек под названием Stretch Metal. Этот необычный "материал" для изделий Наталья разработала лично и в 2021 году запатентовала. Вещи из Stretch Metal принимают форму тела, но при этом могут растягиваться, как ткань, и быть удобными.

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