Показ коллекции Андре Тана: TAYANNA, Гвоздева и Холоденко с детьми продефилировали по подиуму

Андре Тан представил капсульную коллекцию в рамках VI всеукраинского детского фестиваля моделей и дизайнеров Ukrainian Fashion Kids.

На днях состоялся показ новой коллекции бренда Andre Tan Kids, созданной в коллаборации с украинским производителем рюкзаков, аксессуаров и канцтоваров для школы YES. Линейка состоит из 5 моделей (два рюкзака, два шоппера и поясная сумка) в черном и бежевом цветах. Их украшают фразы и рисунки, по стилистике напоминающие временные татуировки или надписи на полях школьных тетрадей.

Андре Тан

"Не знаю, кто и почему решил, что детские вещи обязательно должны быть ярких цветов или с принтами по мотивам мультфильмов. Дизайнеры, рисуют на рюкзаке пони, украшают его стразами и думают, что угадали настроение нового поколения. Я как отец будущей школьницы убежден, что детские вещи должны быть такие же стильные, как и вещи их родителей", - сказал Андре Тан.

TAYANNA с Даниелем

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На подиум вышли знаменитости со своими детьми: TAYANNA с Даниелем, Илона Гвоздева с Валерией, дети Эдгара и Славы Каминских - Леон и Лаура, Анастасия Приходько с дочкой Нариной и сыном Гордеем, Анна Ризатдинова с Романом, Слава Демин с сыном Владом, Наталия Холоденко с дочкой Вивьен и сыном Илларионом, Алина Шаманская с сыном Артуром, Солоха с крестницей Мартой, Владимир и Оксана Бондаренко с дочерью Анной.

Дети Эдгара и Славы Каминских - Леон и Лаура

Слава Демин с сыном Владом

Андре Тан и дети Эдгара и Славы Каминских

Наталия Холоденко с дочкой Вивьен и сыном Илларионом

Солоха с крестницей Мартой

Анна Ризатдинова с Романом

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Показ коллекции Andre Tan Kids (28 фото)

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