Получилось мило и сентиментально: девушка полностью перешила платье своей бабушки и вышла в нем замуж

Невеста решила почтить память своей бабушки сентиментальным способом - надеть ее платье в свой самый важный день.

Довольно часто свадебное платье передается в семьях из поколения в поколение, но, к большому сожалению, не всегда оно пригодно для того, чтобы надеть его повторно. Так случилось с девушкой по имени Джулия Чемберс, ведь ей в наследство перешло свадебное платье ее бабушки. Наряд хранился в семье на протяжении почти 75 лет, о чем она и рассказала в TikTok.

В этом платье башука Джулии вышла замуж в 1948 году, а когда спустя так много времени девушка сама собралась замуж, она решила, что хочет надеть именно семейную реликвию, но полностью ее переделать под себя. От старости платье из белого стало очень желтым, а также не подходило невесте по размеру, ведь ее бабушка была значительно миниатюрней. Когда Джулия сказала маме, что хочет переделать платье бабушки, та была очень воодушевлена этой идеей и предложила ей сама перешить платье.

Джулия Чемберс показывает платье в TikTok / Фото: Julia Chambers https://www.instagram.com/julia_adk/

"В течение следующих нескольких месяцев она провела бессчетное количество часов, работая над платьем моей мечты", - написала Джулия в Instagram. "В итоге мы использовали две разные выкройки платья, и мама в основном переделала выкройку верхней половины, чтобы она подходила мне по размеру. С тканью платья бабули было очень сложно работать, но мама справилась".

Мама Джулии Чемберс переделывает платье / Фото: Julia Chambers https://www.instagram.com/julia_adk/

Также невеста отметила, что при создании ее наряда было задействовано вещи от обеих ее бабушек, не только от той, которой принадлежало платье, ведь сшила мама Джулии наряд на машинке, которая принадлежала маме ее отца.

Платье Джулии Чемберс / Фото: Julia Chambers https://www.instagram.com/julia_adk/

Как видим, платье бабушки Джулии было выполнено в традиционном стиле 40-х годов: имело длинные рукава, простой фасон, длинную юбку со шлейфом и фигурный вырез. Образ она тогда дополнила фатой, которая держалась на обруче, напоминавшем тиару, и нитью жемчуга.

Бабушка Джулии Чемберс, 1948 год / Фото: Julia Chambers https://www.instagram.com/julia_adk/

Джулия Чемберс показывает платье в TikTok / Фото: Julia Chambers https://www.instagram.com/julia_adk/

Джулия же сделала полностью современный фасон наряда с широкими бретельками, юбкой до колен и V-образным декольте.

Невеста Джулия Чемберс с отцом / Фото: Julia Chambers https://www.instagram.com/julia_adk/

Поверх шелковой ткани платья бабушки она с мамой пришила тонкую сетчатую ткань с цветочной вышивкой.

Невеста Джулия Чемберс / Фото: Julia Chambers https://www.instagram.com/julia_adk/

Невеста Джулия Чемберс на церемонии / Фото: Julia Chambers https://www.instagram.com/julia_adk/

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