Получилось необычно: невеста-бодибилдер кардинально переделала платье матери и пошла в нем под венец

Девушка по имени Андреа Поллард - профессиональный бодибилдер, фитнес-модель, обладательница многих наград по культуризму, а также фитнес-тренер. В 2018 году она вышла замуж, но ее наряд был совсем нестандартным - звезда спорта надела платье своей матери, которое та хранила для нее более 30 лет.

По словам девушки, она никогда не сомневалась, что наденет именно это платье, но все же решила его изменить в соответствии к своим вкусам, стилю и образу жизни.

Изначально платье ее матери было с закрытым декольте и имело длинные рукава. Андреа же хотела, чтобы наряд был более открытым. После помолвки мама невесты достала платье, которое хранила дома в специальной коробке, и они почти на протяжении года думали над дизайном.

"Эта фотография значит для меня очень много. Слева моя прекрасная мама в день свадьбы ее и моего папы (11 декабря). Справа я в ее платье в день моей свадьбы (12 декабря). Даты не были запланированы, но на планирование и дизайн платья ушел почти целый год. Этот винтажный наряд был герметично запечатан 34 года, пока мы с мамой не открыли его вместе. Мне повезло, и я рада, что нашла кого-то, кто смог превратить ее платье во что-то, что соответствовало бы моему характеру. Это было идеально!", - написала девушка на своей странице в Instagram.

В результате платье изменили до неузнаваемости - разделили на две части, с которых сделали топ и юбку.

"Мне очень нравилось носить платье моей мамы. Мои родители до сих пор счастливы в браке, поэтому было особенным, когда мой папа вел меня к алтарю в платье, которое носила любовь всей его жизни", - рассказала невеста изданию Insider.

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