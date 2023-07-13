Получилось роскошно: невеста переделала свадебное платье мамы и надела на важное событие

Чтобы платье соответствовало современной моде, невеста его немного изменила.

Во многих семьям свадебные платья берегут, как семейную реликвию, чтобы передать следующим поколениям. Так было и в семье девушки из США Джейми Гиллори - ее мама берегла свой свадебный наряд с 1989 года.

Когда настал ее черед выходить замуж она сразу же вспомнила об этом платье, но надеть его захотела не на саму церемонию, а на репетицию свадьбы (репетиция свадьбы - это традиция в Америке, на которой действительно прогоняют главные моменты мероприятия: проход к алтарю, клятвы, обмен кольцами и тому подобное. Репетиция обычно завершается семейным ужином).

"Когда я обручилась, одной из первых вещей, которые я сделала, было попросить у мамы ее платье", - рассказала New York Post новобрачная Джейми Гиллори. "Я примерила его и решил, что хочу изменить его стиль и надеть его на репетицию свадьбы".

Невеста Джейми Гиллори в платье мамы / instagram.com/jaime_guillory; Merissa De Falcis Photography

Невеста Джейми Гиллори в платье мамы / instagram.com/jaime_guillory; Merissa De Falcis Photography

Платье было длинным, кружевным и имело широкие рукава, высокую горловину и юбку с кружевной отделкой. В конце 80-х мама Джейми купила этот наряд за 400 долларов и он полностью соответствовал моде того времени.

Мама Джейми Гиллори в 1989 году / скриншот с tiktok.com/@jaimeguillory

Мама Джейми Гиллори в 1989 году / скриншот с tiktok.com/@jaimeguillory

Но сейчас же это платье выглядело немного старомодно, поэтому невеста решила его сделать более современным. Джейми занесла семейную реликвию к швее и та за 200 долларов превратила его с мини в бохо-стиле.

Невеста Джейми Гиллори в платье мамы / instagram.com/jaime_guillory; Merissa De Falcis Photography

Невеста Джейми Гиллори в платье мамы / instagram.com/jaime_guillory; Merissa De Falcis Photography

Верхняя часть платья осталась практически неизмененной, а вот юбку укоротили и сделали асимметричной. Наряд Джейми дополнила босоножками, прической и клатчем.

Невеста Джейми Гиллори и ее мама / instagram.com/jaime_guillory; Merissa De Falcis Photography

Мама Джейми Гиллори в 1989 году / скриншот с tiktok.com/@jaimeguillory

Ролик Джейми Гиллори в платье мамы в TikTok стал вирусным и его посмотрело более 2 миллионов людей.

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