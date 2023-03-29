Получилось роскошно: невеста втайне переделала платье бабушки для своей свадьбы и пошла в нем под венец

Британка по имени Лиза решила надеть на свою свадьбу, которая состоялась в 2018 году, особенное платье - ранее наряд принадлежал ее бабушке. Но появление невесты в этом платье было сюрпризом для ее бабушки, поскольку Лиза хранила свою затею в секрете.

Перед свадьбой, когда встал вопрос о покупке платья, бабушка Лизы решила отдать ей свой наряд, в котором выходила замуж в 1960-х годах, женщина хотела, чтобы внучка продала платье, а полученные деньги вложила в собственный наряд. Однако невесте пришла идея, что платье можно не продавать, а переделать и сделать наряд уникальным и особенным.

Лиза вспомнила, что как-то познакомилась с дизайнером свадебных платьев по имени Кейт Бомонт, и обратилась к ней за помощью.

В результате платье бабушки полностью перекроили. Лиза выбрала фасон платья Anemone с добавленными летящими рукавами, которое дизайнер сделала из расшитой органзы ее бабушкиного платья.

Под нее Кейт сделала косую накидку из шелкового атласа цвета слоновой кости, которая оттеняла серебристо-кремовые тона вышивки на ее верхнем платье.

Образ завершал нежный серый атласных пояс, который завязывался на спине в бант. Волосы невеста уложила в низкий небрежный пучок, обула туфли в ретро-стиле и взяла в руку большой красивый букет.

Платье бабушка Лизы увидела впервые утром перед свадьбой. Лиза и Мэт сыграли свадьбу на семейной ферме Мэта в Линкольншире. Они арендовали шатер для обедов и танцев и провели свою церемонию в старом амбаре, который украсили цветами. Большая часть декора была сделана Лизой или Мэтом или найдена на ферме.

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