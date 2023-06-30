Получилось сентиментально: невеста надела на свадебную фотосессию платье своей матери

Эта оригинальная фотосессия растрогала маму девушки, которая бережно хранила свое платье и галстук мужа почти 30 лет.
Некоторые девушки надевают свадебные платья своих матерей на собственные свадьбы, привнося в праздник немного сентиментальности и шика 90-х или 80-х годов. Однако невеста по имени Хейли Грин решила надеть наряд матери на предсвадебную фотосессию.
Изначально невеста не планировала делать подобную съемку, ведь это не входило в ее бюджет, но ее двоюродный брат предложил сделать фотографии бесплатно, а в качестве локации они выбрали магазин 7-Eleven, который был очень популярным местом в ее детстве.
Магазин в ее родном городе Кенневике уже закрылся, поэтому фотосессию они устроили в Вашингтоне.
Одеться на фотосессию Хейли и ее жених Брайан решили в стиле 90-х, а точнее, полностью повторить свадебные образы родителей девушки. Хейли для этого надела платье своей матери, а Брайан подобрал похожий костюм, как у ее отца. Галстук-боло на шее у жениха - это тот, который носил отец невесты.
Родители невесты поженились в 1993 году. Мама Хейли была одета на свадьбе в платье-"русалку" с пышными рукавами и вышивкой бисером. По словам Грин, ее мама купила наряд примерно за 300 долларов, и дополнила его бахромой из бусин на рукавах.
"Было так круто и сентиментально подарить маме этот момент", - сказала Грин изданию Insider о платье своей мамы. "Мы выглядим как младшая версия моих родителей, и это то, что мы пытались сделать".
@haleymaeley Reply to @whitneyvinyard let’s get a round of applause for Lisa Green my mom!! #momsweddingdress #engagementphotoshoot #engagementoutfit #weddingtiktok ♬ original sound - Haley Mae Green
Также девушка добавила, что ее мама плакала, когда впервые увидела фотографии из фотосессии. Это было еще более особенным, потому что ни одна из других сестер Хейли не надевали это платье на свои свадьбы.
@haleymaeley Reply to @destinysancen #greenscreen Hey TikTok meet mom and dad ♥️ #momsweddingdress #weddingtiktok #parentswedding ♬ Young And Beautiful
Платье мамы идеально село на фигуру невесты, а ее ролики в TikTok в этом образе стали вирусными.
@haleymaeley Reply to @chloepullenn #greenscreen ✨Part 3✨ #engagementphotoshoot #weddingtiktok @caithoneycuttphoto @7-ELEVEn ♬ Rhiannon
Но вот под венец Хейли решила пойти в другом наряде, более современном и лаконичном. Девушка выбрала белоснежное однотонное платье на тонких бретельках, с открытой спиной и V-образным декольте. Также у наряда был длинный шлейф.
Волосы она украсила фатой и белыми цветами.
@haleymaeley All my little nieces in our wedding #flowergirls #flowerfairies #flowerfairys #flowergirlsdresses ♬ Flowers
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