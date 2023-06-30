Получилось сентиментально: невеста надела на свадебную фотосессию платье своей матери

Эта оригинальная фотосессия растрогала маму девушки, которая бережно хранила свое платье и галстук мужа почти 30 лет.

Некоторые девушки надевают свадебные платья своих матерей на собственные свадьбы, привнося в праздник немного сентиментальности и шика 90-х или 80-х годов. Однако невеста по имени Хейли Грин решила надеть наряд матери на предсвадебную фотосессию.

Изначально невеста не планировала делать подобную съемку, ведь это не входило в ее бюджет, но ее двоюродный брат предложил сделать фотографии бесплатно, а в качестве локации они выбрали магазин 7-Eleven, который был очень популярным местом в ее детстве.

Магазин в ее родном городе Кенневике уже закрылся, поэтому фотосессию они устроили в Вашингтоне.

Невеста Хейли Грин / фото: @haleymaeley18

Одеться на фотосессию Хейли и ее жених Брайан решили в стиле 90-х, а точнее, полностью повторить свадебные образы родителей девушки. Хейли для этого надела платье своей матери, а Брайан подобрал похожий костюм, как у ее отца. Галстук-боло на шее у жениха - это тот, который носил отец невесты.

Невеста Хейли Грин / фото: @haleymaeley18

Невеста Хейли Грин / фото: @haleymaeley18

Невеста Хейли Грин / фото: @haleymaeley18

Родители невесты поженились в 1993 году. Мама Хейли была одета на свадьбе в платье-"русалку" с пышными рукавами и вышивкой бисером. По словам Грин, ее мама купила наряд примерно за 300 долларов, и дополнила его бахромой из бусин на рукавах.

Мама и отец невесты Хейли Грин / фото: @haleymaeley

Мама невесты Хейли Грин / фото: @haleymaeley

"Было так круто и сентиментально подарить маме этот момент", - сказала Грин изданию Insider о платье своей мамы. "Мы выглядим как младшая версия моих родителей, и это то, что мы пытались сделать".

Волосы она украсила фатой и белыми цветами.

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