Получилось современно: невеста кардинально переделала свадебное платье своей мамы

Наряд стал более лаконичным и хорошо смотреться на фигуре невесты.
Невеста из американского штата Пенсильвания по имени Лаура решила сделать приятное своей маме и надеть ее свадебное платье на свой свадебный прием. Наряд совершенно не подходил Лауре по размеру и по современным меркам выглядел устаревшим, поэтому девушка решила его реанимировать и подогнать под свою фигуру.
В TikTok девушка поделилась коротким видео, в котором показала, как перешила платье мамы.
Когда было куплено платье, невеста не уточнила, но по стилю оно напоминает платья, которые были в моде в конце 80-х начале 90-х годов.
@lauraloughridge Altering my mom’s wedding dress to wear for my reception! #wedding #reception #mom #bride #taylorswift #midnights #bejeweled #greenscreen #greenscreenvideo ♬ Bejeweled - Taylor Swift
Заметно, что она отрезала кружево из рукавов и пришила на тонкую сетчатую ткань.
Верхняя часть платья осталась нетронутой, но вот юбку, которая тоже была украшена кружевом спереди, Лаура заменила однотонной атласной и пришила на подол кружево из оригинальной юбки.
Также невеста отказалась от шлейфа, поскольку платье предназначалось для праздничной вечеринки и танцев.
Под венец же девушка пошла в совершенно другом платье, которое купила в одном из свадебных бутиков. Ее наряд был современным, не имел бретелек, а юбка была с очень длинным и пышным шлейфом.
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