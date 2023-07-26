Получилось современно: невеста кардинально переделала свадебное платье своей мамы

Наряд стал более лаконичным и хорошо смотреться на фигуре невесты.

Невеста из американского штата Пенсильвания по имени Лаура решила сделать приятное своей маме и надеть ее свадебное платье на свой свадебный прием. Наряд совершенно не подходил Лауре по размеру и по современным меркам выглядел устаревшим, поэтому девушка решила его реанимировать и подогнать под свою фигуру.

Невеста переделала платье матери / tiktok.com/@lauraloughridge

Невеста переделала платье матери / tiktok.com/@lauraloughridge

В TikTok девушка поделилась коротким видео, в котором показала, как перешила платье мамы.

Когда было куплено платье, невеста не уточнила, но по стилю оно напоминает платья, которые были в моде в конце 80-х начале 90-х годов.

Заметно, что она отрезала кружево из рукавов и пришила на тонкую сетчатую ткань.

Невеста переделала платье матери / tiktok.com/@lauraloughridge

Верхняя часть платья осталась нетронутой, но вот юбку, которая тоже была украшена кружевом спереди, Лаура заменила однотонной атласной и пришила на подол кружево из оригинальной юбки.

Невеста переделала платье матери / tiktok.com/@lauraloughridge

Также невеста отказалась от шлейфа, поскольку платье предназначалось для праздничной вечеринки и танцев.

Невеста переделала платье матери / tiktok.com/@lauraloughridge

Невеста переделала платье матери / tiktok.com/@lauraloughridge

Невеста переделала платье матери / tiktok.com/@lauraloughridge

Под венец же девушка пошла в совершенно другом платье, которое купила в одном из свадебных бутиков. Ее наряд был современным, не имел бретелек, а юбка была с очень длинным и пышным шлейфом.

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