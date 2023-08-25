Получилось ярко и стильно: блогер из Нью-Йорка воссоздала образы Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе"

Сериал "Секс в большом городе" - культовое шоу, вышедшее на экраны в 1998 году. С первых серий история о четырех лучших подругах и их жизни в Нью-Йорке произвела фурор, ведь в ней нам их показали не домохозяйками, второстепенными персонажами или любовницами - это был первый полноценный сериал, где главные роли исполняли женщины, при этом они были самодостаточны, успешны, привлекательны и свободно говорили о сексе в любом обществе. Поэтому шоу стало абсолютно новаторским для своего времени, а образы главных героинь, даже спустя 25 лет после выхода сериала, остаются образцом для подражания и копирования. Конечно же, самым любимым и часто копируем из всех является образ Кэрри Брэдшоу - главной героини сериала с необычным и немного эпатажным вкусом.

Инфлюенсер Кэролайн Ваццана из Нью-Йорка решила воссоздать несколько образов любимой героини и поделилась результатом в Instagram. На такую авантюру Кэролайн пошла, поскольку, как и Кэрри, обожает яркие наряды, смелые вещи и красивые туфли. Девушка даже называет себя "современной Кэрри Брэдшоу".

Повторяла блогер как образы из оригинального "Секса в большом городе", так и из спин-оффа "И просто так...".

К слову, нашумевший сериал "И просто так…" - спин-офф культового шоу начала 2000 годов "Секс в большом городе" - продлили на третий сезон. Точная дата выхода третьего сезона пока неизвестна. Работу над ним удастся продолжить только после окончания исторической забастовки сценаристов и актеров, которая продолжается с мая.

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