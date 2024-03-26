Полупрозрачные боди и кокетливые мини-платья: украинский бренд представил соблазнительную коллекцию

Новая линейка бренда вдохновляет быть активной, смелой и страстной.

Украинский бренд женской одежды родом из Харькова Queenfluence презентовал первый дроп после ребрендинга (ранее он назывался 19store).

Дизайнеры акцентировали внимание на соблазнительных боди и топах, являющихся бестселлерами бренда: кружевные, укороченные, с драпировкой и открытой спиной. Каждая из них вещь транслирует свое особое настроение.

Для самых смелых создали провокативные полупрозрачные сетчатые боди черного и красного цветов с игривыми вырезами на плечах.

В коллекцию также вошли мини-платья, юбки и брюки, позволяющие примерять разное настроения каждый день.

Палитра линейки: черный, белый, коричневый, красный, нежно-розовый и синий.

Главная идея бренда – женщины сами влияют на тренды, прислушиваясь к себе.

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