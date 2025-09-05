- Дата публикации
-
- Категория
- Школа стиля
- Количество просмотров
- 97
- Время на прочтение
- 1 мин
Полупрозрачные ткани и 3D-цветы: украинский бренд презентовал лимитированную коллекцию одежды
Украинский бренд представил лимитированный дроп в формате показа-перформанса.
Украинский бренд OTHERWISE by Angela Chygrin презентовал лимитированный дроп AURA и свой новый концепт.
Ивент состоялась в формате показа-перформанса и нетворкинга в Киеве, в атмосферном пространстве LINDEN.
Теперь бренд работает в двух форматах: сезонный дроп (одна ключевая вещь, один силуэт, множество сочетаний) и индивидуальная капсула (уникальный гардероб, созданный для клиента).
По словам дизайнера Анжелы Чигрин, цель брендов - создавать переосмысленную классику с вау-эффектом для людей, которые не меняют стиль каждый сезон, а инвестируют в узнаваемость и хотят сочетать функциональность в своих аутфитах.
Образы моделей дополняли элегантные украшения, а также шляпы от бренда SEMA HATS.
Перформативный концепт воплотила режиссер Валерия Мелешко, превратив показ в художественный опыт.
Ведущим мероприятия был Алексей Донцов в тандеме с DJ Dari White. А певица Даша Суворова подарила гостям свое чувственное выступление.