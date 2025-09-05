ТСН в социальных сетях

97
1 мин

Полупрозрачные ткани и 3D-цветы: украинский бренд презентовал лимитированную коллекцию одежды

Украинский бренд представил лимитированный дроп в формате показа-перформанса.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Полупрозрачные ткани и 3D-цветы: украинский бренд презентовал лимитированную коллекцию одежды

Украинский бренд OTHERWISE by Angela Chygrin презентовал лимитированный дроп AURA и свой новый концепт.

Ивент состоялась в формате показа-перформанса и нетворкинга в Киеве, в атмосферном пространстве LINDEN.

Анжела Чигрин

Анжела Чигрин

Теперь бренд работает в двух форматах: сезонный дроп (одна ключевая вещь, один силуэт, множество сочетаний) и индивидуальная капсула (уникальный гардероб, созданный для клиента).

По словам дизайнера Анжелы Чигрин, цель брендов - создавать переосмысленную классику с вау-эффектом для людей, которые не меняют стиль каждый сезон, а инвестируют в узнаваемость и хотят сочетать функциональность в своих аутфитах.

Анжела Чигрин

Анжела Чигрин

Образы моделей дополняли элегантные украшения, а также шляпы от бренда SEMA HATS.

Перформативный концепт воплотила режиссер Валерия Мелешко, превратив показ в художественный опыт.

Валерия Мелешко

Валерия Мелешко

Ведущим мероприятия был Алексей Донцов в тандеме с DJ Dari White. А певица Даша Суворова подарила гостям свое чувственное выступление.

Алексей Донцов

Алексей Донцов

Дари Уайт

Дари Уайт

Команда OTHERWISE

Команда OTHERWISE

Ирина Татаренко, Анжела Чигрин, Алексей Донцов

Ирина Татаренко, Анжела Чигрин, Алексей Донцов

Даша Суворова

Даша Суворова

Геннадий Ветер

Геннадий Ветер

Александр Пастухов и Дарья Уайт

Александр Пастухов и Дарья Уайт

Ольга Женевская

Ольга Женевская

Алиса Дикалова

Алиса Дикалова

Анна Луценко

Анна Луценко

Алина Онопа

Алина Онопа

Лидия Новоселецкая

Лидия Новоселецкая

Галина Зайва с сыном

Галина Зайва с сыном

Екатерина Петренко

Екатерина Петренко

Людмила Грицфельд

Людмила Грицфельд

Наталья Лукьянец

Наталья Лукьянец

Ксения Виноградова

Ксения Виноградова

Яна Винниченко

Яна Винниченко

Юлия Ермолаева

Юлия Ермолаева

Сергей Пастухов

Сергей Пастухов

Янис Степаненко

Янис Степаненко

