Полупрозрачные ткани и 3D-цветы: украинский бренд презентовал лимитированную коллекцию одежды

Украинский бренд OTHERWISE by Angela Chygrin презентовал лимитированный дроп AURA и свой новый концепт.

Ивент состоялась в формате показа-перформанса и нетворкинга в Киеве, в атмосферном пространстве LINDEN.

Анжела Чигрин

Теперь бренд работает в двух форматах: сезонный дроп (одна ключевая вещь, один силуэт, множество сочетаний) и индивидуальная капсула (уникальный гардероб, созданный для клиента).

По словам дизайнера Анжелы Чигрин, цель брендов - создавать переосмысленную классику с вау-эффектом для людей, которые не меняют стиль каждый сезон, а инвестируют в узнаваемость и хотят сочетать функциональность в своих аутфитах.

Анжела Чигрин

Образы моделей дополняли элегантные украшения, а также шляпы от бренда SEMA HATS.

Перформативный концепт воплотила режиссер Валерия Мелешко, превратив показ в художественный опыт.

Валерия Мелешко

Ведущим мероприятия был Алексей Донцов в тандеме с DJ Dari White. А певица Даша Суворова подарила гостям свое чувственное выступление.

Алексей Донцов

Дари Уайт

Команда OTHERWISE

Ирина Татаренко, Анжела Чигрин, Алексей Донцов

Даша Суворова

Геннадий Ветер

Александр Пастухов и Дарья Уайт

Ольга Женевская

Алиса Дикалова

Анна Луценко

Алина Онопа

Лидия Новоселецкая

Галина Зайва с сыном

Екатерина Петренко

Людмила Грицфельд

Наталья Лукьянец

Ксения Виноградова

Яна Винниченко

Юлия Ермолаева

Сергей Пастухов