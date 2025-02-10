Полупрозрачные ткани и плиссе: украинский бренд представил изысканную коллекцию, посвященную медузам

Прозрачная ткань придает легкости и воздушности, которые являются знаковыми для бренда.

Украинский бренд J'amemme представил коллекцию сезона SS'25 под названием Méduse. На ее создание дизайнера бренда Юлию Ярмолюк вдохновили загадочные медузы, имеющие увлекательные формы и цвета.

Поэтому капсула наполнена эфемерными формами, деликатной бахромой и безусловной красотой на грани опасности.

Центральными элементами капсулы стали полупрозрачные и легкие материалы, а также иконическое плиссе.

Бренд проводит параллель между прозрачностью тканей, архитектурными формами и внеземной природой морских существ. Он также демонстрирует эволюцию своего фирменного плисса в более скульптурных, нестандартных силуэтах, асимметричных платьях и прозрачных фактурах. Утонченность движений медузы определяет коллекцию, делая акцент на воздушных материалах, которые подчеркивают женственные силуэты в каждом образе.

В коллекцию вошли плиссированное мини-платье, вдохновленное необычной формой медузы, бахрома которой отражает деликатное плиссе, струящиеся платья макси черного и алого цветов, сет такого же яркого оттенка, а также плиссированный комплект с юбкой миди нежно-голубого оттенка.

Особое внимание привлекает черный сет, состоящий из брюк и невесомого плиссированного топа, силуэт которого напоминает элегантную форму медузы.

Для создания капсулы бренд использовал переработанный полиэстер.

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