Время доставать из гардероба куртку, которую вы носили в 2012-м / © Getty Images

Реклама

Мода циклична и на этот раз возвращение чувствуется особенно ностальгично. Та самая куртка цвета хаки с большими карманами, которую многие носили в студенческие годы, снова становится модной. Но теперь она выглядит немного иначе, современные пропорции, новые ткани и неожиданные стилистические сочетания делают ее универсальной вещью для любого гардероба, об этом рассказало издание InStyle. На подиумах и в стритстайле эта куртка уже появляется в новом прочтении, от минималистичных образов до смелых модных экспериментов.

Почему полевая куртка снова в тренде

У оливковой куртки в стиле милитари есть интересная история. Сначала это был элемент рабочей и военной одежды, практичный, выносливый и функциональный. Сегодня же дизайнеры переосмысливают ее, добавляют более мягкие силуэты, новые материалы и элегантные детали. Именно поэтому куртка имеет менее утилитарный вид и больше похожа на идеальный вариант для многослойного стиля.

На подиумах ее уже можно было увидеть в коллекциях брендов вроде Prada, а также в новых версиях на сайтах популярных брендов, в частности Levi’s. Это пример классической вещи, которая постоянно эволюционирует, меняются ткани, пропорции и способ ношения.

Реклама

Идеальная куртка для переходной погоды

Весна — сложный сезон для стиля, ведь тяжелые пальто уже неактуальны, но легких вещей еще мало. Именно здесь полевая куртка показывает свою силу из-за средней плотности ткани, удобства для многослойных образов и универсального цвета. Зеленый оттенок хаки работает как естественный нейтрал, он сочетается и с темной зимней палитрой, и со светлыми весенними тонами.

Как выбрать современную версию куртки

Стилисты советуют обратить внимание на несколько деталей:

немного расслабленный, но структурированный крой

мягкие ткани, например, хлопковая саржа

аккуратная фурнитура

легкое подчеркивание талии

Так куртка будет выглядеть актуально, а не как винтаж из секондхенда.

Стильные способы носить зеленую куртку

С джинсами — классика вне времени. Самый простой и всегда стильный вариант со светлыми джинсами, белой футболкой и кроссовками. Это идеальный ежедневный образ для учебы, прогулок или дел в городе.

С нежным платьем. Контраст — главная модная хитрость сезона. Сочетайте грубоватую куртку с легким платьем и балетками или сапогами. Такой образ имеет очень модный образ.

Монохромный образ. Если хочется более элегантного стиля, подойдет монохромный образ в белом или черном и куртка сверху. Это делает образ продуманным и дорогим на вид.

Оверсайз и кожа. Немного смелости — кожаные брюки или ремень, высокие сапоги и объемная куртка. Пропорции сразу делают образ современным.

Яркие цвета. Оливковая куртка идеально работает как фон для цвета. Стилисты советуют сочетать ее с бордовым, розовым, горчичным и пастельными оттенками. Это добавляет образу глубины.

Игра текстур. Чтобы у вас был максимально модный образ, можно выбрать куртку из нетипичных материалов, например, замша, шелк и мягкая кожа. Так классическая форма будет выглядеть совершенно по-новому.

Как сделать модный образ

Маленькие детали могут все изменить:

Реклама

золотые украшения

массивные серьги

многослойные цепочки

стильная сумка

Это помогает избежать эффекта военной формы и делает образ более элегантным.

Полевая куртка — это не просто тренд, а вещь, которая пережила десятилетия и снова адаптировалась к современной моде. Она универсальная, практичная и одновременно стильная — именно то, что нужно для весны.