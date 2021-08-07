Пора на помойку: Андре Тана назвал 5 признаков, что вещь устарела

Если вы сомневаетесь из-за актуальности некоторых вещей в своем гардеробе, то эти советы вам точно пригодятся.

Украинский дизайнер Андре Тан поделился новыми модными советами, в которых рассказал, от каких вещей нужно избавиться из-за неактуальности. Также он порекомендовал больше обращать внимание на детали и развивать вкус, чтобы не допускать модных ошибок и всегда выглядеть стильно.

Силуэт и фасон

Когда вещи сидят на вас в обтяжку, это не украшает. Важно, чтобы между телом и одеждой было пространство хотя бы в 1-2 см. Это придаст образу легкости. Как минимум сочетайте прилегающий силуэт с оверсайзом.

Instagram Андре Тана

Крой

Мода циклична и возвращается как в одежде, так и в обуви. Но это не значит, что пора делать забег на бабушкину антресоль. У современных вещей в винтажном стиле крой совершенно другой.

Instagram Андре Тана

Ткань

Слишком тонкая ткань - будь-то хлопок или трикотаж - способна испортить любую фигуру, подчеркнуть неровности кожи и нижнее белье. Отдавайте предпочтение качеству, а не количеству вещей.

Instagram Андре Тана

Излишний декор

Стразы, пайетки, аппликации, бусины и другой декор сразу выдают год, в котором вы купили вещь. Обычно такие предметы актуальны только один сезон. Мой совет: чем меньше декора, тем больше сезонов вы будете носить вещь.

Instagram Андре Тана

Длина изделия и посадка

Обращайте внимание на длину во всем: рукава, брюки, верхняя одежда. Например, рукав в три четверти - признак устаревшей вещи. Лучше будет его обрезать или закатывать до длины выше локтя. Пальто до колен также выдает несовременность кроя - более актуальными станут варианты длины миди или макси.

Instagram Андре Тана

Читайте также: Как научиться понимать тренды: 5 советов от Андре Тана

Катя Осадчая и Андре Тан презентовали совместную коллекцию (8 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку