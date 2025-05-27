Появляется на красных дорожках и в магазинах: неожиданное возвращение баски в мир моды

Актриса Ренате Реинсве / © Associated Press

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Баска — это широкий волан или отделка на женской одежде. Этот узнаваемый элемент нарядов является одним из самых привлекательных и неподвластных времени в мире моды, однако в последнии годы был немного забыт и отодвинут на задний план другими фасонами.

Баска была неотъемлимой частью гардероба 2010-х — в тот период с ней в магазинах можно было найти юбки, блузки и платья-карандаши. Но теперь этот архитектурный элемент наряда представлен в гораздо более утонченной версии.

Особенностью такого кроя является то, что он подчеркивает талию и создает гармоничные пропорции тела — сужает талию, подчеркивает бедра и делает женственный силуэт «песочные часы». В последнее время баска все чаще появляется на красных дорожках кинопремьер и церемоний, также ее в разный вариациях вибирают стритстайлеры, а магазины класса мидл и масс-маркет предлагают все больше вещей в ней. Поэтому 2025 год однозначно станет временем ренессанса для баски.

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Ариана Гранде / © Associated Press

Ренате Реинсве / © Associated Press

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