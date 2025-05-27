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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Школа стиля
Количество просмотров
180
Время на прочтение
1 мин

Появляется на красных дорожках и в магазинах: неожиданное возвращение баски в мир моды

Несмотря на то, что модные тенденции меняются со скоростью света этот элемент наряда снова возвращается в нашу жизнь.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Ренате Реинсве

Актриса Ренате Реинсве / © Associated Press

Баска — это широкий волан или отделка на женской одежде. Этот узнаваемый элемент нарядов является одним из самых привлекательных и неподвластных времени в мире моды, однако в последнии годы был немного забыт и отодвинут на задний план другими фасонами.

Баска была неотъемлимой частью гардероба 2010-х — в тот период с ней в магазинах можно было найти юбки, блузки и платья-карандаши. Но теперь этот архитектурный элемент наряда представлен в гораздо более утонченной версии.

Особенностью такого кроя является то, что он подчеркивает талию и создает гармоничные пропорции тела — сужает талию, подчеркивает бедра и делает женственный силуэт «песочные часы». В последнее время баска все чаще появляется на красных дорожках кинопремьер и церемоний, также ее в разный вариациях вибирают стритстайлеры, а магазины класса мидл и масс-маркет предлагают все больше вещей в ней. Поэтому 2025 год однозначно станет временем ренессанса для баски.

Ариана Гранде / © Associated Press

Ариана Гранде / © Associated Press

Ренате Реинсве / © Associated Press

Ренате Реинсве / © Associated Press

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / © Getty Images

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / © Getty Images

Синтия Эриво / © Associated Press

Синтия Эриво / © Associated Press

Ана де Армас / © Getty Images

Ана де Армас / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Лили-Роуз Депп / © Associated Press

Лили-Роуз Депп / © Associated Press

Принцесса Кейт / © Getty Images

Принцесса Кейт / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
180
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