При помощи свадебных платьев: девушка воссоздала образы принцесс Диснея и стала вирусной

Работница свадебного салона стала безумно популярной после того, как воссоздала наряды принцесс Диснея.

Если вы мечтаете надеть платье, как у диснеевской принцессы на свою свадьбу, то свадебный стилист и консультант магазина Bella's Bridal & Formal Лилли Доусон показала, как достичь этого эффекта.

Девушка опубликовала в своем TikTok видео, в котором воссоздала образы любимых персонажей Диснея при помощи свадебных платьев из салона.

Чтобы образы максимально соответствовали принцессам из известных мультиков, Лилли дополняла их тиарами, перчатками и делала соответствующие прически.

Золушка

Свадебные платья в стиле принцесс Диснея / скриншот @lillieanndawson

Рапунцель

Свадебные платья в стиле принцесс Диснея / скриншот @lillieanndawson

Жасмин

Свадебные платья в стиле принцесс Диснея / скриншот @lillieanndawson

Покахонтас

Свадебные платья в стиле принцесс Диснея / скриншот @lillieanndawson

Белль

Свадебные платья в стиле принцесс Диснея / скриншот @lillieanndawson

Тиана

Свадебные платья в стиле принцесс Диснея / скриншот @lillieanndawson

Ариэль

Свадебные платья в стиле принцесс Диснея / скриншот @lillieanndawson

Аврора

Свадебные платья в стиле принцесс Диснея / скриншот @lillieanndawson

Белоснежка

Свадебные платья в стиле принцесс Диснея / скриншот @lillieanndawson

Эльза

Свадебные платья в стиле принцесс Диснея / скриншот @lillieanndawson

Мулан

Свадебные платья в стиле принцесс Диснея / скриншот @lillieanndawson

Моана

Свадебные платья в стиле принцесс Диснея / скриншот @lillieanndawson

Мирабель

Свадебные платья в стиле принцесс Диснея / скриншот @lillieanndawson

Видео Доусон стали вирусными и первое из них посмотрели более 50 миллионов раз, а второе более 8 миллионов.

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