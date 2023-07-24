При помощи свадебных платьев: девушка воссоздала образы принцесс Диснея и стала вирусной

Работница свадебного салона стала безумно популярной после того, как воссоздала наряды принцесс Диснея.
Если вы мечтаете надеть платье, как у диснеевской принцессы на свою свадьбу, то свадебный стилист и консультант магазина Bella's Bridal & Formal Лилли Доусон показала, как достичь этого эффекта.
Девушка опубликовала в своем TikTok видео, в котором воссоздала образы любимых персонажей Диснея при помощи свадебных платьев из салона.
Чтобы образы максимально соответствовали принцессам из известных мультиков, Лилли дополняла их тиарами, перчатками и делала соответствующие прически.
Золушка
Рапунцель
Жасмин
Покахонтас
Белль
Тиана
Ариэль
Аврора
Белоснежка
Эльза
Мулан
Моана
Мирабель
Видео Доусон стали вирусными и первое из них посмотрели более 50 миллионов раз, а второе более 8 миллионов.
@lillieanndawson #disneyprincess #disneywedding #disney #weddingdress #princess ♬ so this is love - soft girl aesthetic
@lillieanndawson Pt 2 #disneywedding #disney #princess #weddingdress #wedding ♬ When Will My Life Begin? - From "Tangled" / Soundtrack Version - Mandy Moore
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