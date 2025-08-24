Прически, которые можно носить с бейсбольной кепкой: интересные идеи

Прически, которые можно носить с бейсбольной кепкой / © Getty Images

Бейсболка спасает в жаркий день, добавляет игривости образу и становится незаменимым атрибутом, когда вам лень мыть голову. Но есть один нюанс, не всегда понятно, какую прическу сделать под кепку, чтобы выглядеть опрятно и одновременно стильно. Издание Real Simple рассказало об интересных идеях, чтобы вы могли выбрать свой вариант под настроение и длину волос.

Классический хвост

Простой высокий или средний хвост через отверстие сзади кепки — всегда выигрышный вариант. Лаконично, быстро и подходит для любого типа волос. Добавьте солнцезащитные очки и получите шикарный образ.

Объемный хвост

Если хотите эффект более длинных и густых волос, сделайте двойной хвост, одну часть волос проденьте сквозь отверстие кепки, а нижнюю закрутите вверх и закрепите сверху. Визуально прическа становится намного пышнее.

Низкий пушистый пучок

Идеальный вариант для жаркого дня или прогулки. Соберите волосы в низкий пучок, а небольшую прядку проденьте через отверстие в кепке для объема. Стилисты советуют использовать мягкую тканевую резинку, чтобы избежать ломкости волос.

Кончики «наружу»

Короткая стрижка не повод отказываться от кепки. Просто подкрутите кончики наружу утюгом или феном и получите игривый, объемный силуэт, который красиво подчеркивает лицо.

Хвост с косой

Проденьте волосы сквозь отверстие в кепке и заплетите обычную косу. Это добавляет опрятности даже после долгого дня и прекрасно держит форму.

Двойные косы

Классика, которая никогда не выходит из моды. Две простые косы, которые выныривают из-под кепки, создают молодежный и очень комфортный образ. Бонус, после расплетения будете иметь естественные волны.

«Пузырьковые» хвостики

Если обычные косички кажутся слишком простыми, попробуйте вариант с резинками, просто поделите волосы на секции и слегка «распушите» каждую. Получите стильные «пузыри», которые отлично смотрятся с кепкой.

Низкий хвост

Зафиксируй волосы в низкий хвост, сделайте небольшое отверстие возле резинки и проденьте хвост внутрь. Легкая манипуляция и прическа выглядит значительно интереснее.

Двойные закрученные хвостики

Тот же принцип, что и в предыдущем варианте, но с двумя хвостиками. Подходит для средней и длинной длины волос.

Скрученный боковой пучок

Если хочешь женственности, сделай низкий пучок сбоку и зафиксируй его шпильками сразу под краем кепки. Главное — не слишком высоко, иначе кепка испортит форму.

Узелок над регулятором

Еще одна вариация пучка, просто вытяните все волосы сквозь отверстие кепки и завяжите узлом прямо над регулировочным ремешком. Прическа получается фактурной и стильной.

Закрученный хвост с крабиком

Классический «спасительный» вариант. Соберите волосы в хвост, проденьте небольшую часть через отверстие, а остальные закрутите и поднимите вверх, затем зафиксируйте крабиком. Волосы остаются под контролем, а образ выглядит непринужденно.

Совет

Бейсболка защищает от солнца, но может травмировать волосы, если носить ее слишком долго. Используйте термозащитные спреи, чтобы избежать пересушивания, а также делайте легкие увлажняющие маски 1-2 раза в неделю. Это поможет сохранить здоровый блеск волос даже во время активного образа жизни.

Бейсболка — универсальный аксессуар, который легко адаптировать под любую длину волос и стиль. Выбирай прическу в зависимости от ситуации: от романтических кос до игривых пучков. Немного фантазии и ваш образ будет иметь завершенный и модный вид.