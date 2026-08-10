Приталенные силуэты и авторская вышивка: украинский бренд представил осеннюю коллекцию

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Украинский бренд GEPUR представил первую осеннюю коллекцию 2026 года — East Line. Ее героиня — женщина, которая не боится перемен, выходит за рамки привычного и смело выбирает свой путь.

Вдохновением для коллекции послужила азиатская эстетика, в которой форма, символы и внутреннее состояние находятся в тонком равновесии.

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По словам дизайнера бренда, чистая линия может быть выразительнее, чем многочисленные декоративные элементы, сдержанный цвет оставляет больше пространства для формы, а небольшая деталь способна раскрыть целую историю.

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Название коллекции имеет несколько значений. Слово East отсылает к эстетике Востока, ее сдержанности и символизму. Line — это одновременно линия силуэта и собственный путь, который каждая женщина прокладывает самостоятельно.

В осеннюю коллекцию вошли платья, корсеты, жакеты-кейпы с моделирующими вставками, брюки, юбки, комбинезоны, топы, жилеты и боди.

Главный акцент дизайнеры сделали на крое моделей. Архитектурная женственность коллекции раскрывается через минимализм, приталенные силуэты, выразительную талию и структурные формы.

Команда отмечает, что идеальная посадка — это когда ты перестаешь думать об одежде.

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Основу палитры составляют черный и молочный цвета, а яркими акцентами стали красный и нежный розовый.

В ходе работы над коллекцией команда неоднократно возвращалась к эскизам, тестировала посадку, изменяла пропорции и совершенствовала вышивку, пока каждая линия не заняла свое место.

Особой изюминкой коллекции стала авторская вышивка. В качестве ее главных символов были выбраны дракон и журавль, которые занимают важное место в культурах Восточной Азии.

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