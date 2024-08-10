Приталенные жакеты и полупрозрачные лонгсливы: украинский бренд представил новую коллекцию

Дроп характеризуется женственным изяществом и гармонией контрастов.
Украинский бренд STIMMA представил новую межсезонную коллекцию Waves, лейтмотивом которой является женщина – утонченная и сильная, способная адаптироваться к любым условиям.
Эта линейка – об искусстве движения. Каждая деталь гармонично переплетается в образах и восхищает своей динамичностью и непредсказуемостью.
Коллекция наполнена плавными линиями и воздушными текстурами: приталенные жакеты, полупрозрачные лонгсливы и легкие рубашки.
Созданные из этих вещей луки легко адаптируются к любой ситуации: от casual до office будней.
Отдельного внимания заслуживают уже известные силуэты и цветовые коды бренда, которые формируют отличную базу для гардероба каждой женщины, выполненные из шерсти и вискозы.
Универсальности дропу придает цветовая гамма: черный, серый, молочный и голубой гармонично комбинируются между собой.
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