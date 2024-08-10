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Приталенные жакеты и полупрозрачные лонгсливы: украинский бренд представил новую коллекцию

Приталенные жакеты и полупрозрачные лонгсливы: украинский бренд представил новую коллекцию

Приталенные жакеты и полупрозрачные лонгсливы: украинский бренд представил новую коллекцию

Дроп характеризуется женственным изяществом и гармонией контрастов.

Украинский бренд STIMMA представил новую межсезонную коллекцию Waves, лейтмотивом которой является женщина – утонченная и сильная, способная адаптироваться к любым условиям.

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Эта линейка – об искусстве движения. Каждая деталь гармонично переплетается в образах и восхищает своей динамичностью и непредсказуемостью.

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Коллекция наполнена плавными линиями и воздушными текстурами: приталенные жакеты, полупрозрачные лонгсливы и легкие рубашки.

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Созданные из этих вещей луки легко адаптируются к любой ситуации: от casual до office будней.

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Отдельного внимания заслуживают уже известные силуэты и цветовые коды бренда, которые формируют отличную базу для гардероба каждой женщины, выполненные из шерсти и вискозы.

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Универсальности дропу придает цветовая гамма: черный, серый, молочный и голубой гармонично комбинируются между собой.

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