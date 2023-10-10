Сделала его современным: невеста изменила в платье матери одну деталь и вышла в нем замуж

Она внесла небольшое изменение, которое кардинально изменило платье и придало ему более современный вид.
Невеста по имени Белла Тропеано решила, что ее платье мечты - это винтажный наряд, который на протяжении многих лет хранился в ее доме - свадебное платье матери. Поэтому именно в этом платье она решила выйти замуж.
Наряд был приобретен матерью Беллы для свадьбы в 1990 году. Платье сшито из французского алансонского кружева и на нем пришиты вручную бусины и пресноводный жемчуг.
"Это было платье мечты моей мамы в 1990 году и абсолютный шедевр в 2021 году", - говорит девушка о своем наряде.
Однако в оригинальном дизайне она все же решила под венец не йти, а внести свои изменения. Белла с помощью профессиональных швей переделала верхнюю часть платья убрав пышные рукава, а также некоторые изменения были внесены в подкладку платья.
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Несмотря на переделку, наряд не потерял свой первоначальный стиль и хорошо сидел на фигуре девушки.
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