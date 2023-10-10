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Сделала его современным: невеста изменила в платье матери одну деталь и вышла в нем замуж

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
77
Время на прочтение
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Сделала его современным: невеста изменила в платье матери одну деталь и вышла в нем замуж

Белла Тропеано / фото: instagram.com/bellatropeano

Она внесла небольшое изменение, которое кардинально изменило платье и придало ему более современный вид.

Невеста по имени Белла Тропеано решила, что ее платье мечты - это винтажный наряд, который на протяжении многих лет хранился в ее доме - свадебное платье матери. Поэтому именно в этом платье она решила выйти замуж.

Наряд был приобретен матерью Беллы для свадьбы в 1990 году. Платье сшито из французского алансонского кружева и на нем пришиты вручную бусины и пресноводный жемчуг.

"Это было платье мечты моей мамы в 1990 году и абсолютный шедевр в 2021 году", - говорит девушка о своем наряде.

Однако в оригинальном дизайне она все же решила под венец не йти, а внести свои изменения. Белла с помощью профессиональных швей переделала верхнюю часть платья убрав пышные рукава, а также некоторые изменения были внесены в подкладку платья.

@bellatropeano#weddingday #weddingdress #weddingvibes #momsweddingdress #transformation #dresstransformation #weddingtiktok ♬ young n beautiful - cat

Несмотря на переделку, наряд не потерял свой первоначальный стиль и хорошо сидел на фигуре девушки.

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Дата публикации
Просмотры
77
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