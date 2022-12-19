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Прозрачные бюстгальтеры и сексуальные корсеты: зимний кампейн белья от украинского бренда

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
744
Время на прочтение
1 мин
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Прозрачные бюстгальтеры и сексуальные корсеты: зимний кампейн белья от украинского бренда

Комплекс зимний от бренда Fox Lingerie

Украинский бренд презентовал коллекцию, состоящую из соблазнительных моделей нижнего белья.

Украинский бренд Fox Lingerie представил зимний кампейн и предлагает в праздничные дни одевать нарядное белье, эффектное боди или дополнить образ корсетом.

Кампейн сняли на пленку Gorsad трио киевских альтернативных фотографов, вошедших в список "100 новых выдающихся создателей визуального фэшн-контента от PhotoVogue.

Комплекс зимний от бренда Fox Lingerie / ©
Комплекс зимний от бренда Fox Lingerie

В поисках новых визуальных образов бренд решил продемонстрировать в кампейне еще больше сексуальности и раскрепощенности.

Комплекс зимний от бренда Fox Lingerie / ©
Комплекс зимний от бренда Fox Lingerie

В зимнюю коллекцию вошли новые комплекты и боди, а также бестселлеры бренда: белье с деликатным кружевом и черной и аквамариновой сеткой, черно-белый корсет с сеткой и прозрачный белый.

Комплекс зимний от бренда Fox Lingerie / ©
Комплекс зимний от бренда Fox Lingerie
Комплекс зимний от бренда Fox Lingerie / ©
Комплекс зимний от бренда Fox Lingerie
Комплекс зимний от бренда Fox Lingerie / ©
Комплекс зимний от бренда Fox Lingerie
Комплекс зимний от бренда Fox Lingerie / ©
Комплекс зимний от бренда Fox Lingerie

Сиять в новогоднюю ночь можно в комплекте со звездами из камней или одном из новых боди. Они станут основой для праздничного образа благодаря особым деталям — вырезам, вставкам и снимаемым перчаткам.

Комплекс зимний от бренда Fox Lingerie / ©
Комплекс зимний от бренда Fox Lingerie
Комплекс зимний от бренда Fox Lingerie / ©
Комплекс зимний от бренда Fox Lingerie

Боди можно совмещать с юбкой мини, миди или широкими брюками, но в любой комбинации это будет беспроигрышный вариант.

Комплекс зимний от бренда Fox Lingerie / ©
Комплекс зимний от бренда Fox Lingerie
Комплекс зимний от бренда Fox Lingerie / ©
Комплекс зимний от бренда Fox Lingerie
Комплекс зимний от бренда Fox Lingerie / ©
Комплекс зимний от бренда Fox Lingerie

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Дата публикации
Просмотры
744
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