Прозрачные ткани, драпировка и плиссе: украинский бренд J'amemme представил на UFW коллекцию, посвященную женщине

Реклама

Украинский бренд J'amemme в рамках Ukrainian Fashion Week презентовал коллекцию SS'26 Sa Lumière, посвященную женщине, ее силе, энергии и присутствию в современном мире. Показ прошел в формате иммерсивного перформанса, который погрузил присутствующих в мир света.

"Мы хотели подсветить женщину изнутри, вознести ее на пьедестал. Эта коллекция - посвящение трем состояниям, которые я лично проходила. Мы стремимся подчеркнуть внутреннюю энергию женщин, показать ее значение и представить ее как арт-объект - монументально, почти как в музее", - рассказала дизайнер бренда Юлия Ярмолюк.

Линейка создана из прозрачных тканях. Макси-платья и комплекты пошиты из шифона и органзы и дополнены фирменным плиссе. Прозрачные, летящие ткани подчеркивают естественные контуры тела, создавая эффект движения даже в статичных луках.

Реклама

Впервые в образы бренда добавили новые техники работы с фактурами, в частности драпировку, которая подчеркивает скульптурную выразительность силуэтов.

Цветовая гамма капсулы: от нежных аквамариновых и коричневых оттенков до фиолетовых акцентов, передавая спектр характера женщины - ее спокойствие, силу и внутренний свет - через характерные для бренда формы, текстуры и движение.

Одной из главных героинь коллекции стало ярко-фиолетовое шифоновое платье, изготовленное из 100% переработанного пластика (recycled PET). Этот материал прошел полный цикл трансформации - его специализированно собирали, перерабатывали и превращали в новый текстиль. Это позволило уменьшить использование первичного пластика и снизить экологическую нагрузку.