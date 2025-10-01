Прячем сумки и достаем кастрюли: бренд Moschino шокировал аксессуарами в новой коллекции

Показ Moschino весна-лето 2026 / © Associated Press

Moschino — это бренд, который умеет шокировать и удивлять, и в очередной раз креативный директор бренда Адриан Аппиолаза решил создать провокацию. На подиуме во время презентации коллекции на сезон весна-лето 2026 дизайнер показал смесь иронии, игры и социальной критики, ведь вместо обычных стильных сумок зрителям показали арт-объекты.

Модели выходили с кастрюлями в руках, но не настоящими, а сшитыми из ткани, другие клатчи были в виде коробок с логотипом бренда Moschino, манекенов, упаковок фруктов и даже ведер или кирпичей.

В новой коллекции дизайнер пытался показать, что мир перенасыщен товарами, он загрязняется и глобальное потепление все ближе и ближе. Чтобы создать эту коллекцию, Аппиолаза обращался к неликвиду, старым мешкам из-под картофеля, веревке, прессованному хлопку.

Основная идея коллекции — создавать ценность из «ничего». То, что обычно ассоциируется с утилитарным и «недорогим» (мешки, ящики, кастрюли), становится предметом роскоши на подиуме.

Таким образом — с помощью юмора — бренд как бы насмехается над «священным» статусом люксовых аксессуаров.

Такое видение моды креативно и необычно, а также привлекает внимание, а именно этого дизайнер и хотел — быть заметным, обсуждаемым, создавать «вау-эффект».

