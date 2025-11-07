Прямая юбка из 90-х: главный тренд осени и зимы 2025 года / © Getty Images

Обтягивающие платья, балетки, карго, минимализм в чистом виде, и теперь речь пойдет о ровной юбке — главным героем холодного сезона. Она простая, изящная и удивительно универсальная, именно та вещь, которая делает любой образ дорогим «без усилий», об этом рассказало издание Real Simple

Почему все говорят о прямой юбке

Это длинная, ровная юбка, которая плавно спадает от талии до щиколоток и образует силуэт «колонны». Она не обжимает тело и у нее нет клеша, благодаря чему выглядит одновременно сдержанно и аристократично. Это та самая вещь, которая создает эффект «я даже не старалась, но выгляжу невероятно стильно». Ее форма напоминает античные колонны — сильные, статные и вневременные.

И действительно, в прямой юбке есть что-то от греческой драмы, парижского минимализма и офисного шика. Она визуально удлиняет ноги, «вытягивает» фигуру и придает уверенности, а еще прекрасно греет в холодный сезон.

Идеальна для осени и зимы

Осенне-зимняя мода 2025 — это о комфорте и структурности и прямая юбка отвечает обоим требованиям. Ее можно стилизовать с чем угодно, от офисных пиджаков до уютных свитеров и всегда выглядеть уместно. Это идеальная вещь для жизни «в движении», когда у вас рабочие встречи, ужин с друзьями, школа, кафе и это еще весь план на день.

К тому же модные дома вроде The Row, Saint Laurent, Bottega Veneta, Prada активно возвращают этот силуэт на подиумы и делают его новым символом тихой роскоши.

Как стилизовать прямую юбку

С пиджаком — классика, которая не стареет. Сочетайте юбку с любым пиджаком — оверсайз, приталенным или двубортным. Этот дуэт выглядит лаконично и одновременно мощно.

С белой рубашкой и кроссовками. Полузаправленная рубашка, низкие кроссовки, акцентное украшение и у вас готов офисный стиль или вы готовы к встрече с подругами. Простота, которая выглядит продуманно.

С остроносыми сапогами. Идеальный вариант для осени — длинная юбка и сапоги до колена с острым носком и небольшим каблуком. Это создает баланс длины и добавляет несколько «визуальных сантиметров» роста.

С футболкой и любимыми кедами. Для выходных, это максимально расслабленный вид, выберите белую футболку, базовые кеды и кожаную сумку. Так носят стрит стайл иконы Парижа.

С мягким свитером и поясом. Формула уютного шика, это прямая юбка, шерстяной свитер, но не слишком объемный, ремень на талии и замшевые сапоги. Идеально для прохладных утренников.

Со свободной водолазкой. Объемная водолазка создает вертикаль и подчеркивает силуэт. Добавьте серьги-капли или небольшую цепочку и образ готов.

С шелковым топом и балетками. Для вечера или делового события подойдут шелковый топ, кожаная косуха и балетки. Вы будете выглядеть уверенно, женственно с французской ноткой.

Как выбрать идеальную юбку-колонну

Выбирайте плотные ткани — шерсть, твид, деним, кожа или трикотаж. Они держат форму и не просвечивают.

Длина должна доходить до щиколоток или чуть выше — это визуально удлиняет силуэт.

Обратите внимание на посадку, высокая талия — самый универсальный вариант.

Если хотите акцента — ищите модели с разрезом, пуговицами или декоративными швами.

Мода 90-х вернула нам спокойствие, минимализм и структуру. И прямая юбка — ее воплощение. Она не нуждается в громких аксессуарах или трендовых лайфхаках.