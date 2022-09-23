Прямые силуэты, однотонные ткани и шелк: в Милане представили коллекцию Prada весна-лето 2023

Похоже, что в следующем сезоне мы опять будем носить суженые наряды и свободные пальто.

В Милане стартовала Неделя женской моды и бренд Prada презентовал свою новую коллекцию весна-лето 2023. В следующем году бренд предлагает нам отказаться от принтов и отдать предпочтение однотонным тканям, сочным цветам и прямым силуэтам.

На подиуме модели демонстрировали теплые свитера, рубашки, блейзеры, лаконичные костюмы и комбинезоны. Также бренд возвращает в моду узкие брюки и прозрачный трикотаж. Но не обошлось в этой коллекции и без хита последних сезонов - шелковых платье в бельевом стиле. Также особое место в коллекции заняла обувь Мэри Джейн.

Показ коллекции Prada весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Prada весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Prada весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Prada весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Prada весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Prada весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Prada весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Prada весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Prada весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Prada весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Prada весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Prada весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Prada весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

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