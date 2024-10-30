Пуховики оверсайз, вываренные лонги и юбки-плиссе: осенняя коллекция от украинского бренда

Осенний дроп состоит из удобных и стильных айтемов.

Украинский бренд BEOMDSGN выпустил новую осеннюю коллекцию под названием Soft Interlude.

Главными героями дропа стали пуховики оверсайза и сдержанные костюмы с юбкой.

Пуховики представлены в красном, молочном, графитовом и черном цветах, которые гармонично сочетаются с осенней линейкой. Они отлично сохраняют тепло, имея в составе сто процентов синтетического пуха.

В результате сочетания брендом маскулинных силуэтов и женственного вайба появились вываренные лонги с дерзкими принтами, которые можно удачно скомбинировать с вельветовой юбкой и джинсами разных цветов.

Юбки-плиссе длины миди и мини-юбки (коричневые и в полоску) прекрасно дополняют свитера и базовые футболки, создают готовый smart casual лук вместе с объемными жакетами.

Созданные образы из вещей бренда подойдут для спонтанной прогулки по городу, рабочих будней или отдыха на выходных.

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