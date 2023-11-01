Пуховики, свитеры и вельветовые штаны: украинский бренд представил зимнюю коллекцию

Коллекция состоит из базовых, удобных и стильных вещей.

Украинский бренд diadia из живописного Закарпатья представил зимнюю коллекцию. Она успешно дополняет предыдущие, чтобы можно было создать полноценный гардероб.

Коллекция состоит из вязаных кардиганов с мохером и шерстью в составе, базовых гольфов и свитеров, клетчатых рубашек и жакетов.

Трендовые вельветовые штаны свободного кроя и с высокой посадкой вернулись к нам прямо из 70-х, чтобы составить конкуренцию джинсам.

Впервые бренд выпустил пуховики из гипоаллергенного экопуха и плотной водоотталкивающей ткани. Эта комбинация обеспечит максимальное тепло и уют, а капюшон и высокая горловина защитят от порывов сильного ветра.

Пуховики представлены в двух фасонах – укороченном и удлиненном, а также в трех универсальных цветах – молочном, бежевом и черном.

Линейку дополняют аксессуары: кепки, шапки, шарфы, ремни, а также кожаные мини-сумки для телефона, которыми можно завершить свои образы.

Напомним, известная украинская модель "Мисс Украина Вселенная-2014" Анна Андрес снялась в промокампании новой коллекции украинского бренда Marsego.

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