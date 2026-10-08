Пять стихий в принтах: украинский бренд представил коллекцию боди с японскими мотивами

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Украинский бренд GEPUR представил новую коллекцию облегающих боди, вдохновленную японской системой пяти элементов Godai — Огнем, Водой, Землей, Воздухом и Пустотой. Каждая стихия получила собственную палитру и принт, в котором традиционные японские мотивы сочетаются с современной эстетикой.

В коллекцию вошли пять моделей с длинными рукавами из плотной эластичной сетки. Они облегают тело, создавая эффект второй кожи и подчеркивая талию. Наряды украшены авторскими принтами и иероглифами, обозначающими соответствующие элементы.

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Огонь воплотили в бордовой и бежевой гамме. В его принте сочетаются изображения дракона, феникса, хризантем и водяных лилий с орнаментальными линиями.

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Вода изображена в сине-белых оттенках. На этом боди изображены волны, водопады, золотые рыбки и лотосы.

Для Земли выбрали насыщенные коричневые тона и самую плотную композицию. В ней переплелись изображения тигров, бамбука, пионов, гор и тумана.

Атмосфера передана с помощью голубовато-серой палитры, тонких линий и свободного пространства между элементами рисунка. Главными мотивами стали журавли и ирисы.

Пустоту изобразили в светлых оттенках с облаками, небом и белой орхидеей. Среди деталей, которые можно заметить, присмотревшись к принту, — глаз дракона и созвездие.

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По словам дизайнера бренда, идея заключалась в том, чтобы с помощью цвета и рисунков передать различные характеры стихий: драматичность Огня, чувственность Воды, спокойствие Земли и легкость Воздуха. Пустота же оставила больше всего пространства для воображения.

Благодаря ярким принтам боди могут стать главным акцентом образа. Их можно носить под жакет, рубашку или платье, оставляя на виду отдельные детали рисунка.

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