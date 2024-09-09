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"Рабочие" куртки, трикотажные костюмы и приталенные платья: осенняя коллекция от украинского бренда

"Рабочие" куртки, трикотажные костюмы и приталенные платья: осенняя коллекция от украинского бренда

В новом дропе бренд сочетал самые актуальные тренды нынешнего сезона.

Украинский бренд STIMMA представил новую коллекцию под названием Boho, на создание которой вдохновила эстетика 70-х.

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Стиль Boho предлагает самовыражаться через естественный цвет, микс текстур и свободные формы. Поэтому в дропе воплотилось это настроение.

Современное изящество в нем проявляется в оттенках хаки и темного шоколада, замшевых текстурах и "рабочих" куртках, которые являются ключевыми акцентами нынешнего сезона.

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В коллекции отлично сочетаются трендовые элементы с комфортом и универсальностью.

Дроп состоит из трикотажных комплектов в базовых нейтральных цветах, созданных для уюта и обеспечивающих свободу движений, и приталенных платьев в сдержанной палитре, подчеркивающих женственность без лишних деталей, акцентируя внимание на элегантной простоте.

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Коллекция демонстрирует тренд на естественную гармонию и непринужденность, акцентируя внимание на комфортных силуэтах и практических решениях.

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