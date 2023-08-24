Ради восстановления "Мрії": бренд FROLOV представил благотворительную коллаборацию

Украинский бренд FROLOV создал первый официальный мерч для легендарного авиационного бренда Antonov. Это первая коллаборация Государственного предприятия "Антонов" с украинским дизайнером.

Всю прибыль от продаж вещей коллекции передадут на восстановление крупнейшего транспортного самолета в мире Ан-225 "Мрія", который уничтожили россияне во время неудачной попытки захвата аэродрома в Гостомеле в феврале 2022 года.

Фото: УНИАН

Ко Дню Независимости Украины бренды представляют первый дроп из коллекции FROLOV x Antonov. В него вошли футболки трех дизайнов, свитшот и худи. Будущие релизы обещают больше айтемов-сюрпризов впоследствии.

Над принтами коллекции FROLOV тесно сотрудничали с украинским художником Вовой Воротневым. Большое внимание в дизайне, как всегда, уделено деталям, где логотипы "Мрії" и "Антонов" являются главными акцентами.

Также надписи Мрія и Cossack (которые являются кодовым именем НАТО для самолета) откликаются сейчас для каждого из украинцев. Ведь казак – это украинский воин, благодаря которым мы сейчас обретаем нашу главную мечту – победу.

Свитшоты и худи выполнены в сочетании белого и серого цвета, подражающих реальным цветам "Мрії". Уникальный нос самолета, который является нестандартным элементом для самолетостроения, потому что он поднимается вверх, напоминает по конструкции капюшон, поєтому в худи его украсили желто-голубыми лентами, повторяющими ливрею "Мрії".

Фото: УНИАН

Центральным графическим символом есть семь и три точки. Они отражают то, что отличает самолет "Мрвя" от любого другого самолета в мире: шесть двигателей (по три на каждом крыле) и семиколесное шасси.

Именно поэтому на вещах представлены точки, символизирующие эти черты: на свитшоте шесть точек отражают шесть двигателей на крыльях. А семь точек на худи напоминают шасси.

"Мы вышли с инициативой, предложили наше видение и концепцию для официального мерча. В процессе презентации идеи нашей символики для команды Antonov мы поняли, что в семи точках на айтеме уже изображена сама "Мрія": нос самолета по центру и по три двигателя из каждой стороны, это также сверхмощный символ, ведь он доказывает, что наша мечта не уничтожена, а ее история только развивается, у нее нет точки, а троеточие… А восстановленная "Мрія" будет в разы сильнее, и каждый из нас сможет присоединиться к ее восстановления", – сказал основатель и креативный директор FROLOV Иван Фролов.

Для производства коллекции бренды обратились к выдающейся украинской трикотажной фабрики "Роза". Благодаря этому, начиная с трикотажного полотна и заканчивая производством, каждый элемент полностью made in Ukraine.

Киевский ЦУМ стал эксклюзивным партнером по офлайн дистрибуции. С 24 августа в специальном поп-ап-корнере можно будет примерить и приобрести коллекцию в течение первого месяца со дня релиза.

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