Решила не хранить: невеста отрезала свое платье просто на свадьбе и стала звездой Сети

Многие невесты очень дорожат своими свадебными нарядами, ведь они для них ассоциируются с приятными воспоминаниями, трепетом, с которым они их выбирали, а также красотой и, конечно же, самой свадьбой. Поэтому после праздника девушки прячут наряды в коробки или специальные чехлы и просто хранят дома для следующих поколений.

Но есть и другая категория невест, которые после свадьбы платья продают или переделывают, чтобы использовать в дальнейшем.

Невеста же по имени Морган Русинко из города Форест Хилл, что в США, решила иначе - девушка отрезала платье просто посреди своей свадьбы. Видео процесса она поделилась в TikTok и оно стало вирусным.

Наряд девушки был длинным, имел небольшой шлейф и у него не было бретелек, а линия декольте была выполнена в форме сердца. Также платье украшала элегантная вышивка в виде листьев на лифе и юбке.

Согласно комментариев, которые Морган оставила под видео, она не собиралась изначально укорачивать наряд, но во время праздника ей стало очень жарко в длинной многослойной юбке, поэтому она решила избавить себя от мучений и попросила маму отрезать платье выше колен. Такое решение шокировала пользователей соцсети.

Также она рассказала, что у нее было короткое платье, которое надевала на репетицию церемонии, но она его забыла, поэтому, чтобы не страдать от жары, Русинко просто отрезала наряд.

Нам кажется, что в короткой версии платье тоже выглядит довольно мило. А вы как думаете? Оставьте свою реакцию ниже.

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