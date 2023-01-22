Решила не хранить: невеста отрезала свое платье просто на свадьбе и стала звездой Сети

Ради комфорта эта невеста пошла на кардинальные меры.
Многие невесты очень дорожат своими свадебными нарядами, ведь они для них ассоциируются с приятными воспоминаниями, трепетом, с которым они их выбирали, а также красотой и, конечно же, самой свадьбой. Поэтому после праздника девушки прячут наряды в коробки или специальные чехлы и просто хранят дома для следующих поколений.
Но есть и другая категория невест, которые после свадьбы платья продают или переделывают, чтобы использовать в дальнейшем.
Невеста же по имени Морган Русинко из города Форест Хилл, что в США, решила иначе - девушка отрезала платье просто посреди своей свадьбы. Видео процесса она поделилась в TikTok и оно стало вирусным.
@morgan.glos
Should I send this to my seamstress?♬ original sound - SweeetTails
Наряд девушки был длинным, имел небольшой шлейф и у него не было бретелек, а линия декольте была выполнена в форме сердца. Также платье украшала элегантная вышивка в виде листьев на лифе и юбке.
Согласно комментариев, которые Морган оставила под видео, она не собиралась изначально укорачивать наряд, но во время праздника ей стало очень жарко в длинной многослойной юбке, поэтому она решила избавить себя от мучений и попросила маму отрезать платье выше колен. Такое решение шокировала пользователей соцсети.
@morgan.glos wedding sneak peeks s/o to @Lily ♬ original sound - Morgan Rusinko
Также она рассказала, что у нее было короткое платье, которое надевала на репетицию церемонии, но она его забыла, поэтому, чтобы не страдать от жары, Русинко просто отрезала наряд.
Нам кажется, что в короткой версии платье тоже выглядит довольно мило. А вы как думаете? Оставьте свою реакцию ниже.
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