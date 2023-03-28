Решила не хранить: невеста продала платье на следующий день после свадьбы и рассказала почему

Девушка решила, что платью лучше подарить вторую жизнь, чем оно будет пылиться в шкафу.

Кто-то из невест бережно хранит свои платья десятилетиями из ностальгических соображений, но есть и другая категория женщин, которые предпочитают не занимать место в шкафу огромным платьем. Именно ко второй группе принадлежит девушка из Ирландии по имени Изабель Глисон. Она и ее возлюбленный Гэри Бирн поженились в разгар пандемии коронавируса, в сентябре 2021 года. На невесте было нежное платье с пышными рукавами и длинным шлейфом от бренда Halfpenny London, которое она купила за 5000 евро.

На следующий день после праздника Изабель продала наряд, поскольку после размещенных ею фотографий в Instagram кто-то из ее подписчиц предложил его купить. Так наряд отправился к новой владелице за 2800 евро.

"Я всегда собиралась продать платье. Очевидно, это была огромная инвестиция, и я знала, что хочу, чтобы кто-то еще наслаждался всеми этими украшениями и шелковой органзой, но я не ожидала, что продам его на следующий день", - сказала невеста Dublin Live.

Также она отметила, что воспоминания и фотографии в платье - это все, что ей нужно: "Все фотографии останутся у вас на всю жизнь, и это решение было правильным".

По профессии Изабель - стилист и профессиональный байер, поэтому неудивительно, что после свадьбы и удачной продажи наряда она решила запустить собственный сайт ReBride по перепродаже свадебный платьев. На своем сайте она также выставила еще один свой свадебный образ - длинной белое платье с радужными бантами на спине, которое надевала на роспись в загсе. Наряд от бренда Olivia Rubin она изначально купила за 750 евро, а продать решила за 400 евро.

"В среднем невеста будет носить свое платье только 13 часов, и, вероятно, большинство невест потратят больше времени на поиск подходящего платья, чем на его ношение", - говорит Изабель, радуясь, что смогла продать наряд и вернуть часть денег, потраченных на него.

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