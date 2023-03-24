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Романтические блузки и коттоновые тренчи: украинский бренд представил весеннюю коллекцию

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
499
Время на прочтение
1 мин
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Романтические блузки и коттоновые тренчи: украинский бренд представил весеннюю коллекцию

Новая капсула посвящена красоте и женственности украинок.

Украинский бренд iam представил весеннюю коллекцию, посвященную женщинам – их красоте, силе и хрупкости.

Основательницы бренда Марта Романинец и Ира Витик в основу линейки вложили размышления о женском теле, его сексуальности и женственности.

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Коллекция создана из прозрачных тканей, приталенных силуэтов и необычных для бренда аксессуаров – цветка-броши и вязаных цветов-чокеров.

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Цветок стал символом коллекции. Он олицетворяет красоту, любовь и жизнь.

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В коллекцию вошли костюмные брюки с корсетным поясом, который нужно носить наизнанку, жилеты в рубчик, розовый коттоновый тренч, костюм из денима, состоящий из куртки и джинсов на высокой посадке.

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Самой романтичной вещью линейки стала полупрозрачная блуза с принтом в горошек, V-образным вырезом и опущенной линией плеч. Особой деталью блузки стал цветок, который можно прикрепить на воротнике.

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Дата публикации
Просмотры
499
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