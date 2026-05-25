Романтические платья и нежные купальники: летняя коллекция от украинского бренда
Украинский бренд выпустил линейку с авторскими принтами – символами Одессы.
GEPUR представил новую принтованную коллекцию Pink Pearl Shine, посвященную 16-летию бренда.
Сердце бренда остается в Одессе, поэтому 5 главных символов именно этого города изображены в авторских гравюрных принтах: Оперный театр, Маяк, Колоннада Воронцовского дворца, Пляж Санжейка и Пляж Буфет.
Новая линейка является продолжением молочно-голубой серии прошлого года, но на этот раз дизайнеры обратились к более нежной и романтичной палитре. Капсула выполнена в молочно-розовых оттенках утреннего неба над Аркадией.
В коллекцию вошли легкие романтичные платья, кимоно, корсеты, сорочки из хлопка, парео и купальники.
Материалы линейки подчеркивают философию комфорта: дышащий хлопок, благородный сатин, невесомый искусственный шелк и бифлекс, которые идеально моделируют силуэт.