Романтические платья и стильные костюмы: Андре Тан представил новую лимитированную коллекцию

Андре Тан представил лимитированную капсульную коллекцию "Blooms" ("Цветение"). На создание дизайнера вдохновили теплые ностальгические воспоминания и красота украинских женщин и цветов.

"Наша психика — удивительная вещь. В последнее время мне под ракетными атаками думалось не о близкой угрозе смерти. Мой мозг начал доставать теплые воспоминания о первой любви, очень наивной, прекрасной, целомудренной. Такая школьная любовь, о которой в свое время пел еще Скрябин. Эти эпизоды и ощущения наложились на наблюдение за цветением цветов – и за тем, как одеваются наши прекрасные украинские женщины. И в результате вдохновение трансформировалось в новую коллекцию. Это такое сочетание особого весенне-летнего состояния, когда душа расцветает и хочется жить, даже при всем горе, преграды и невзгоды", – поделился дизайнер.

В капсулу вошли романтические платья, стильные комбинезоны, жакеты, брюки и тренчи. У каждой вещи есть свое имя: "камелия", "страсть", "цветок астры", "летний дождь", "первый поцелуй" и другие.

Читайте также: